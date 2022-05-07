«Снег и метель»: два рейса не смогли улететь из Новосибирска из-за непогоды в Красноярске и Нижневартовске
Самолет из Новосибирска не смог приземлиться в Ноябрьске
Из Толмачево не смогли улететь рейсы в Нижневартовск и Красноярск. В обоих городах непогода. Как сообщают НГС24, в Красноярске введен режим ЧС из-за пыльных бурь и пожаров. В городе сильный ветер.
Как рассказали НГС в пресс-службе Толмачево, рейс S7 5327 Новосибирск — Нижневартовск должен был улететь в 07:20, но был отменен из-за непогоды. В городе Ханты-Мансийского автономного округа снег и метель. Видимость — 120 метров.
Рейс S7 5305/06 Новосибирск — Красноярск должен был улететь в 09:15. Рейс отменили, а 78 пассажиров вылетели в 13:15 на другом рейсе.
Помимо этого, самолет Новосибирск — Ноябрьск совершил вынужденную посадку в Надыме. Как сообщает местное СМИ «МИГ ТВ», причиной вынужденной посадки стали погодные условия в Ямало-Ненецком автономном округе.
Читатель НГС рассказал, что в Новосибирске из-за ветра также была неприятная посадка. Рейс из Улан-Удэ, который прилетел в 9 утра, приземлился со второго раза.
— В самолете уже сказали, что идут на снижение, и начало немножечко болтать самолет: вверх и вбок. Самолет не сразу пошел на посадку, и почувствовалось напряжение среди пассажиров. Он пошел на снижение во второй раз, и пилот снова объявил, что мы идем на посадку, и мы приземлились, — рассказал пассажир рейса Улан-Удэ — Новосибирск.
В Толмачево уже полтора года стоит самолет «Руслан» после аварийной посадки. В авиакомпании «Волга-Днепр» назвали причину.