«Жигули» врезались в автобус на Петухова — двое пострадали

В Новосибирске «Жигули» врезались в автобус на Петухова. ДТП произошло 4 мая, около 06:00.

— На ул. Петухова, 35, рядом с остановкой общественного транспорта «Завод ЖБИ-1» произошло столкновение двух автомобилей. Автомобиль марки «Жигули» догнал маршрутный автобус, отъезжавший с остановки, — сообщили в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске.

В ДТП пострадало два человека из «Жигулей» — 27-летний и 21-летний мужчины. Их передали скорой помощи.

— Сам автомобиль получил повреждения передней части и корпуса. Спасатели провели противопожарную безопасность транспортного средства и его стабилизацию, — добавили в ведомстве.