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«Жигули» врезались в автобус на Петухова — двое пострадали

Мужчин доставили в больницу

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В ДТП пострадало два человека из «Жигулей» — 27-летний и 21-летний мужчины

В ДТП пострадало два человека из «Жигулей» — 27-летний и 21-летний мужчины

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В Новосибирске «Жигули» врезались в автобус на Петухова. ДТП произошло 4 мая, около 06:00.

— На ул. Петухова, 35, рядом с остановкой общественного транспорта «Завод ЖБИ-1» произошло столкновение двух автомобилей. Автомобиль марки «Жигули» догнал маршрутный автобус, отъезжавший с остановки, — сообщили в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске.

В ДТП пострадало два человека из «Жигулей» — 27-летний и 21-летний мужчины. Их передали скорой помощи.

— Сам автомобиль получил повреждения передней части и корпуса. Спасатели провели противопожарную безопасность транспортного средства и его стабилизацию, — добавили в ведомстве.

В ГИБДД Новосибирска подтвердили факт ДТП, но уточнить информацию по пострадавшим обещали позже.

В середине апреля в Новосибирске на Красном проспекте столкнулись троллейбус и автобус — пострадала одна из пассажирок.

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