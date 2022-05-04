«Жигули» врезались в автобус на Петухова — двое пострадали
Мужчин доставили в больницу
В Новосибирске «Жигули» врезались в автобус на Петухова. ДТП произошло 4 мая, около 06:00.
— На ул. Петухова, 35, рядом с остановкой общественного транспорта «Завод ЖБИ-1» произошло столкновение двух автомобилей. Автомобиль марки «Жигули» догнал маршрутный автобус, отъезжавший с остановки, — сообщили в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске.
В ДТП пострадало два человека из «Жигулей» — 27-летний и 21-летний мужчины. Их передали скорой помощи.
— Сам автомобиль получил повреждения передней части и корпуса. Спасатели провели противопожарную безопасность транспортного средства и его стабилизацию, — добавили в ведомстве.
В ГИБДД Новосибирска подтвердили факт ДТП, но уточнить информацию по пострадавшим обещали позже.
В середине апреля в Новосибирске на Красном проспекте столкнулись троллейбус и автобус — пострадала одна из пассажирок.