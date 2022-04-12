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Тема дняДТП с автобусом и троллейбусом: есть пострадавшая
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Автобус врезался в троллейбус на Красном проспекте — пассажирка повредила ногу

Женщину доставили в больницу

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В момент ДТП в салоне автобуса находились 30 пассажиров, в троллейбусе — 32

В момент ДТП в салоне автобуса находились 30 пассажиров, в троллейбусе — 32

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В Новосибирске на Красном проспекте столкнулись троллейбус и автобус — пострадала одна из пассажирок. ДТП произошло сегодня, 12 апреля, в 07:56.

— Автобус НЕФАЗ двигался по маршруту № 98 по Красному проспекту в сторону улицы Северной. В пути следования у дома № 175 по Красному проспекту произошло столкновение с троллейбусом, двигавшимся по маршруту № 5 в направлении улицы Дуси Ковальчук, — объяснили в ГИБДД Новосибирска

В момент ДТП в салоне автобуса находились 30 пассажиров, в троллейбусе — 32. 67-летняя пассажирка троллейбуса получила травму ноги и была доставлена в больницу.

Утром 11 апреля в Октябрьском районе случилось массовое ДТП. На Военной столкнулись Kia Rio, Daewoo Matiz, Kia Optima и Volkswagen Tiguan.

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