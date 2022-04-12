Автобус врезался в троллейбус на Красном проспекте — пассажирка повредила ногу
Женщину доставили в больницу
В Новосибирске на Красном проспекте столкнулись троллейбус и автобус — пострадала одна из пассажирок. ДТП произошло сегодня, 12 апреля, в 07:56.
— Автобус НЕФАЗ двигался по маршруту
В момент ДТП в салоне автобуса находились 30 пассажиров, в троллейбусе — 32.
Утром 11 апреля в Октябрьском районе случилось массовое ДТП. На Военной столкнулись Kia Rio, Daewoo Matiz, Kia Optima и Volkswagen Tiguan.