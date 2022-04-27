Оставили на ночь газовую горелку: два охотника погибли в палатке в Новосибирской области
Один человек выжил, его эвакуировали в реанимацию на вертолете
23 апреля в Новосибирской области неподалеку от села Польяново в Чистоозёрном районе погибли два охотника.
Как сообщил корреспонденту НГС источник в Минприроды НСО на условиях анонимности, пятеро мужчин из Омской области приехали на весеннюю охоту семьей: глава семьи с товарищем, двумя сыновьями и внуком. Охотники разбили палатки, а для тепла в одной из них на ночь включили горелку. Из-за отсутствия вентиляции в палатке двое из них уже не проснулись.
— Прибывшие на место происшествия сотрудники не установили криминальной составляющей. В лагере было две палатки, в одной из них спал самый младший с отцом, в другой — остальные. Утром из второй палатки доносился хрип: подоспевшие родственники застали в живых лишь одного, двое погибли, — сообщил источник НГС.
Выжившего мужчину госпитализировали в реанимацию в больницу Новосибирска на вертолете.
В МВД Новосибирской области сообщили НГС, что материалы направлены в Следственный комитет региона.
— По факту гибели двух мужчин 1967 и 1961 года рождения проводится доследственная проверка, — сообщили НГС в СУ СК РФ по НСО.
В феврале 2022 года двух сотрудников полиции, подозреваемых в незаконной охоте на косуль в Новосибирской области, отправили под домашний арест. Решение принял суд по ходатайству следствия, сообщает пресс-служба СК РФ по Новосибирской области.