Оставили на ночь газовую горелку: два охотника погибли в палатке в Новосибирской области

23 апреля в Новосибирской области неподалеку от села Польяново в Чистоозёрном районе погибли два охотника.

Как сообщил корреспонденту НГС источник в Минприроды НСО на условиях анонимности, пятеро мужчин из Омской области приехали на весеннюю охоту семьей: глава семьи с товарищем, двумя сыновьями и внуком. Охотники разбили палатки, а для тепла в одной из них на ночь включили горелку. Из-за отсутствия вентиляции в палатке двое из них уже не проснулись.

— Прибывшие на место происшествия сотрудники не установили криминальной составляющей. В лагере было две палатки, в одной из них спал самый младший с отцом, в другой — остальные. Утром из второй палатки доносился хрип: подоспевшие родственники застали в живых лишь одного, двое погибли, — сообщил источник НГС.

