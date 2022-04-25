Пожарная машина попала в ДТП на Большевистской — движение затруднено
Спасатели ехали на вызов, горел жилой дом
Сегодня вечером, 24 апреля, пожарная машина попала в ДТП на Большевистской улице в Новосибирске, когда ехала на вызов. Служебная машина столкнулась с автомобилем «Фольксваген-Поло». Пострадавших нет.
Информацию НГС подтвердили в региональном МЧС.
— Сегодня в 17:25 пожарно-спасательные подразделения выехали по адресу: улица Майкова. По сообщению о заявке «горит жилой дом». Горела баня из бруса. По словам хозяев, в бане никого нет. В 17:48 открытое горения было ликвидировано. Одно из подразделений, двигавшихся на этот пожар, на улице Большевистской столкнулось с автомобилем «Фольксваген-Поло». В результате пострадавших нет. На месте работают сотрудники ГИБДД для определения виновного лица, — сообщил руководитель пресс-службы МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.
В районе ДТП наблюдается затруднение движения.
17 апреля в СНТ «Бурводовец» в Новосибирском районе сгорела дача. Спасатели обнаружили тела двух мужчин 36 и 39 лет.