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Пожарная машина попала в ДТП на Большевистской — движение затруднено

Спасатели ехали на вызов, горел жилой дом

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ДТП обошлось без пострадавших, пожар тоже потушили — там тоже никто не пострадал

ДТП обошлось без пострадавших, пожар тоже потушили — там тоже никто не пострадал

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Сегодня вечером, 24 апреля, пожарная машина попала в ДТП на Большевистской улице в Новосибирске, когда ехала на вызов. Служебная машина столкнулась с автомобилем «Фольксваген-Поло». Пострадавших нет.

Информацию НГС подтвердили в региональном МЧС.

— Сегодня в 17:25 пожарно-спасательные подразделения выехали по адресу: улица Майкова. По сообщению о заявке «горит жилой дом». Горела баня из бруса. По словам хозяев, в бане никого нет. В 17:48 открытое горения было ликвидировано. Одно из подразделений, двигавшихся на этот пожар, на улице Большевистской столкнулось с автомобилем «Фольксваген-Поло». В результате пострадавших нет. На месте работают сотрудники ГИБДД для определения виновного лица, — сообщил руководитель пресс-службы МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

В районе ДТП наблюдается затруднение движения.

17 апреля в СНТ «Бурводовец» в Новосибирском районе сгорела дача. Спасатели обнаружили тела двух мужчин 36 и 39 лет.

ДТП с пожарной машинойулица Большевистская
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