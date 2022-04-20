Toyota сбила
17-летнего парня на Кошурникова
Пострадавшего увезли в больницу
Вечером 19 апреля в Октябрьском районе Новосибирска иномарка сбила 17-летнего подростка. Парня увезли в больницу.
Как рассказал инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков, авария произошла в 21:30. 25-летний водитель на Toyota Cresta ехал по Фрунзе с Селезнева в сторону Кошурникова.
— В пути следования у дома 238, вне зоны пешеходного перехода, — со слов водителя, в 20 метрах от пешеходного перехода — произошел наезд на пешехода, — рассказал Владислав Савченков.
17-летнего пострадавшего с ушибами и травмой головы доставили в больницу.
В январе на Дунайской машина сбила 15-летнего подростка — он тоже переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. Тогда школьник получил травму головы и спины.