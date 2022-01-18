В Новосибирске сбили 15-летнего подростка — он был вне зоны пешеходного перехода

В Новосибирске на улице Дунайской, 110 18 января «Тойота» сбила 15-летнего подростка вне зоны пешеходного перехода.
— В 07:55 женщина-водитель на автомобиле Toyota Vitz двигалась по улице Дунайской со стороны улицы Воинской в сторону Автогенной, у дома 110 по улице Дунайской вне зоны пешеходного перехода совершила наезд на 15-летнего мальчика, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.
Подростка после ДТП доставили в детскую больницу с травмой мозга и спины. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Днем в понедельник, 17 января, в Искитимском районе Новосибирской области недалеко от села Лебедёвка столкнулись легковушка и фура. В ДТП пострадали два человека.