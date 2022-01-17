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На трассе в НСО столкнулись «Ниссан» и фура — пострадали женщина и подросток

ДТП произошло на 48-м километре трассы Р-256

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Авария произошла сегодня около 16:50

Авария произошла сегодня около 16:50

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Днем в понедельник, 17 января, в Искитимском районе Новосибирской области недалеко от села Лебедёвка столкнулись легковушка и фура. В ДТП пострадали два человека.

В ГИБДД по Новосибирской области сообщили, что авария произошла около 16 часов 50 минут на 48-м километре автодороги Р-256 — произошло столкновение двух транспортных средств. Участники аварии — грузовой «Рено» и легковой автомобиль «Ниссан-Икстрейл».

В ДТП пострадали 37-летняя и 13-летняя пассажирки «Ниссана». Женщине поставили предварительный диагноз — сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Предварительный диагноз девочки — ушиб правого бедра.

Последствия аварии сняли проезжающие мимо очевидцы.

На днях в городе Тогучин Новосибирской области произошла авария, в которой погиб человек. Трагедия случилась утром.

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