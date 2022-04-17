Частный дом подтопило в Первомайском районе талыми водами
Воду откачивали спасатели МАСС
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В Новосибирске 16 апреля частный дом затопило талыми водами. Об этом сообщили в пресс-службе спасатели МАСС.
Подтопление заметили в 9 утра в Первомайском районе на улице
На этой неделе в Новосибирске на улице Прокопьевской затопило несколько огородов частных домов. Мэрия Новосибирска объяснила, что это произошло из-за талых вод. В том, какие еще причины могли вызвать подтопления в указанной местности, разбиралась журналист НГС в своем репортаже.