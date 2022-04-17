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Частный дом подтопило в Первомайском районе талыми водами

Воду откачивали спасатели МАСС

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Подтопление обнаружили <nobr class="_">17 апреля</nobr>

Подтопление обнаружили 17 апреля

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В Новосибирске 16 апреля частный дом затопило талыми водами. Об этом сообщили в пресс-службе спасатели МАСС.

Подтопление заметили в 9 утра в Первомайском районе на улице 2-й Искитимской. До 11:15 сотрудники МАСС откачивали воду. Всего было откачано 150 куб. м воды.

На этой неделе в Новосибирске на улице Прокопьевской затопило несколько огородов частных домов. Мэрия Новосибирска объяснила, что это произошло из-за талых вод. В том, какие еще причины могли вызвать подтопления в указанной местности, разбиралась журналист НГС в своем репортаже.

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