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«Выбился из сил, потребовались носилки»: пожилой новосибирец скатился в овраг и не смог выбраться без спасателей

Крики пострадавшего привлекли прохожих

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Инцидент произошел <nobr class="_">13 апреля</nobr>

Инцидент произошел 13 апреля

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В Новосибирске вечером 13 апреля спасатели МАСС вытащили 63-летнего мужчину из оврага в Заельцовском районе. Пострадавший не мог выбраться самостоятельно. Инцидент произошел рядом с речкой 2-й Ельцовкой. Крики пожилого мужчины услышали местные жители.

— По указанному адресу выехал экипаж спасателей. Они оперативно обнаружили мужчину и спустились к нему, после чего помогли ему подняться по склону наверх. Так как мужчина выбился из сил, спасатели уложили его на носилки и донесли до машины, отогрели и довезли до дома, который находился рядом с местом происшествия, — рассказали в пресс-службе МАСС.

Спасатели закончили в 19:15.

Днем в воскресенье, 27 марта, жительница Калининского района Новосибирска заметила из окна дома мужчину, который лежал на крыше супермаркета без сознания. Снимать его пришлось спасателям.

МАССоврагспасатели
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