«Выбился из сил, потребовались носилки»: пожилой новосибирец скатился в овраг и не смог выбраться без спасателей

В Новосибирске вечером 13 апреля спасатели МАСС вытащили 63-летнего мужчину из оврага в Заельцовском районе. Пострадавший не мог выбраться самостоятельно. Инцидент произошел рядом с речкой 2-й Ельцовкой. Крики пожилого мужчины услышали местные жители.

— По указанному адресу выехал экипаж спасателей. Они оперативно обнаружили мужчину и спустились к нему, после чего помогли ему подняться по склону наверх. Так как мужчина выбился из сил, спасатели уложили его на носилки и донесли до машины, отогрели и довезли до дома, который находился рядом с местом происшествия, — рассказали в пресс-службе МАСС.

