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Тема дняПассажирку с $26 тысячами задержали в Толмачево
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В Толмачево задержали пассажирку — с собой у нее было 26 тысяч долларов и полмиллиона рублей наличкой

Найти деньги помогла служебная собака

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По закону, суммы более 10 тысяч долларов нужно декларировать на границе. Со 2 марта из России временно запрещено вывозить валюту в таком количестве

По закону, суммы более 10 тысяч долларов нужно декларировать на границе. Со 2 марта из России временно запрещено вывозить валюту в таком количестве

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Новосибирская транспортная прокуратура передала в суд дело в отношении гражданки Узбекистана. Ее обвиняют в контрабанде наличных через границу (ч. 1 ст. 200.1 УК РФ).

— По версии дознания, в декабре 2021 года женщина, следуя авиамаршрутом Хабаровск — Новосибирск — Ташкент, имея при себе денежные средства в сумме 26 тысяч долларов США и 531 тысяча рублей, решила вывезти их с территории Российской Федерации без соответствующего таможенного оформления, — рассказали в транспортной прокуратуре.

Затем, по версии прокуратуры, во время таможенного контроля в Толмачево женщина сообщила, что у нее нет при себе суммы, подлежащей таможенному декларированию.

Однако служебная собака таможенного контроля обнаружила в ручной клади пассажирки деньги. Уголовное дело направлено в Обской городской суд Новосибирской области.

Со 2 марта из России временно запрещено вывозить валюту свыше 10 тысяч долларов. Соответствующий указ президента опубликовали 1 марта. Согласно документу, со 2 марта 2022 года запрещено вывозить из страны наличную иностранную валюту и денежные инструменты в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США и рассчитанной по официальному курсу Центробанка, установленному на дату вывоза. О том, какие еще ограничения на иностранную валюту действуют в стране, мы писали здесь.

Осенью 2021 года в Новосибирске оперативные работники новосибирской таможни задержали 35-летнюю Кристину Омельянчук. Женщина выходила с почты, получив посылку с подарком к своему дню рождения, но столкнулась с людьми в штатском, которые предъявили удостоверения и предложили проверить посылку. Оказалось, у нее в посылке якобы нашли запрещенный в России препарат «Сибутрамин».

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