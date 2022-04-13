В Толмачево задержали пассажирку — с собой у нее было 26 тысяч долларов и полмиллиона рублей наличкой

Новосибирская транспортная прокуратура передала в суд дело в отношении гражданки Узбекистана. Ее обвиняют в контрабанде наличных через границу ( ч. 1 ст. 200.1 УК РФ ).

— По версии дознания, в декабре 2021 года женщина, следуя авиамаршрутом Хабаровск — Новосибирск — Ташкент, имея при себе денежные средства в сумме 26 тысяч долларов США и 531 тысяча рублей, решила вывезти их с территории Российской Федерации без соответствующего таможенного оформления, — рассказали в транспортной прокуратуре.

Затем, по версии прокуратуры, во время таможенного контроля в Толмачево женщина сообщила, что у нее нет при себе суммы, подлежащей таможенному декларированию.