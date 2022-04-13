В Толмачево задержали пассажирку — с собой у нее было 26 тысяч долларов и полмиллиона рублей наличкой
Найти деньги помогла служебная собака
Новосибирская транспортная прокуратура передала в суд дело в отношении гражданки Узбекистана. Ее обвиняют в контрабанде наличных через границу (
— По версии дознания, в декабре 2021 года женщина, следуя авиамаршрутом Хабаровск — Новосибирск — Ташкент, имея при себе денежные средства в сумме 26 тысяч долларов США и
Затем, по версии прокуратуры, во время таможенного контроля в Толмачево женщина сообщила, что у нее нет при себе суммы, подлежащей таможенному декларированию.
Однако служебная собака таможенного контроля обнаружила в ручной клади пассажирки деньги. Уголовное дело направлено в Обской городской суд Новосибирской области.
Со 2 марта из России временно запрещено вывозить валюту свыше 10 тысяч долларов. Соответствующий указ президента опубликовали 1 марта. Согласно документу, со 2 марта 2022 года запрещено вывозить из страны наличную иностранную валюту и денежные инструменты в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США и рассчитанной по официальному курсу Центробанка, установленному на дату вывоза. О том, какие еще ограничения на иностранную валюту действуют в стране, мы писали здесь.
Осенью 2021 года в Новосибирске оперативные работники новосибирской таможни задержали