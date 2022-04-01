Девушка, избившая пожилую женщину у подъезда в Новосибирске, оказалась медиком

Гораздо более словоохотливыми оказались соседи и знакомые девушки. Благодаря им выяснилось: героиней ролика оказалась 21-летняя на данный момент уже бывшая медсестра одной из новосибирских поликлиник.

Сразу после нападения девушка скрылась в подъезде. Как сообщила дочь пострадавшей женщины, подозреваемую удалось вычислить благодаря соседям.

— Нашли эту девицу, теперь дело за полицией. Квартиру она снимает около месяца. Руководство в курсе, что натворила их медсестра. Ее не знал никто, потому что она недавно стала снимать квартиру в нашем доме, — говорит одна из соседок.