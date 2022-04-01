Девушка, избившая пожилую женщину у подъезда в Новосибирске, оказалась медиком

Утром 31 марта возле подъезда на улице Рассветной, 1/1 в Калининском районе Новосибирска девушка напала на пожилую женщину и нанесла ей несколько ударов по лицу и голове. Сейчас женщина плохо видит одним глазом, у нее множественные ушибы и ссадины на лице.
— В понедельник мама пройдет судебно-медицинскую экспертизу, — говорит дочь пострадавшей.
В полиции НГС уточнили, что личность подозреваемой установлена. Подробности рассказать сотрудники правопорядка отказались.
— Проводится проверка в рамках административного производства. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Гораздо более словоохотливыми оказались соседи и знакомые девушки. Благодаря им выяснилось: героиней ролика оказалась 21-летняя на данный момент уже бывшая медсестра одной из новосибирских поликлиник.
Сразу после нападения девушка скрылась в подъезде. Как сообщила дочь пострадавшей женщины, подозреваемую удалось вычислить благодаря соседям.
— Нашли эту девицу, теперь дело за полицией. Квартиру она снимает около месяца. Руководство в курсе, что натворила их медсестра. Ее не знал никто, потому что она недавно стала снимать квартиру в нашем доме, — говорит одна из соседок.
На следующий день после публикации на связь вышла героиня видео. Она представилась Анастасией и рассказала, что испытывала утром 31 марта сильный токсикоз, поэтому ее рвало всю дорогу до дома. При этом она не может утвердительно сказать, что беременна.
— Я ездила провожать маму на вокзал, возможно, меня сильно укачало, — сменила версию собеседница и заявила, что сама пострадала от рук женщины. Пообещав прислать доказательства, девушка пропала со связи.
Между тем она активно ведет социальные сети, в которых в красках рассказывает в том числе о произошедшем. В одном из роликов, записанном, судя по всему, сразу после нападения, девушка, не скупясь на эпитеты, описывает, как била женщину, и заявляет, что не считает себя в чем-то виновной.
В поликлинике сообщили, что девушка больше у них не работает. Сама бывшая медсестра в своих публикациях в соцсетях винит в этом избитую ею женщину. Мы не можем опубликовать эти видео — в противном случае придется скрыть за звуковыми сигналами большинство слов в речи автора.
Днем 26 марта на Красном проспекте в Новосибирске мужчина жестоко избил 13-летнего мальчика. По словам матери, ее сын шел с друзьями. Между ними и прохожим завязался конфликт, в результате которого мальчик получил травмы.