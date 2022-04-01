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Девушка, избившая пожилую женщину у подъезда в Новосибирске, оказалась медиком

Подозреваемую удалось вычислить благодаря соседям

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Девушка напала на пожилую женщину утром 31 марта

Девушка напала на пожилую женщину утром 31 марта

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Утром 31 марта возле подъезда на улице Рассветной, 1/1 в Калининском районе Новосибирска девушка напала на пожилую женщину и нанесла ей несколько ударов по лицу и голове. Сейчас женщина плохо видит одним глазом, у нее множественные ушибы и ссадины на лице.

— В понедельник мама пройдет судебно-медицинскую экспертизу, — говорит дочь пострадавшей.

В полиции НГС уточнили, что личность подозреваемой установлена. Подробности рассказать сотрудники правопорядка отказались.

— Проводится проверка в рамках административного производства. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Гораздо более словоохотливыми оказались соседи и знакомые девушки. Благодаря им выяснилось: героиней ролика оказалась 21-летняя на данный момент уже бывшая медсестра одной из новосибирских поликлиник.

Сразу после нападения девушка скрылась в подъезде. Как сообщила дочь пострадавшей женщины, подозреваемую удалось вычислить благодаря соседям.

— Нашли эту девицу, теперь дело за полицией. Квартиру она снимает около месяца. Руководство в курсе, что натворила их медсестра. Ее не знал никто, потому что она недавно стала снимать квартиру в нашем доме, — говорит одна из соседок.

Все события своей жизни Анастасия демонстрирует общественности. Ее аккаунт на момент публикации был публичным

Все события своей жизни Анастасия демонстрирует общественности. Ее аккаунт на момент публикации был публичным

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На следующий день после публикации на связь вышла героиня видео. Она представилась Анастасией и рассказала, что испытывала утром 31 марта сильный токсикоз, поэтому ее рвало всю дорогу до дома. При этом она не может утвердительно сказать, что беременна.

— Я ездила провожать маму на вокзал, возможно, меня сильно укачало, — сменила версию собеседница и заявила, что сама пострадала от рук женщины. Пообещав прислать доказательства, девушка пропала со связи.

Между тем она активно ведет социальные сети, в которых в красках рассказывает в том числе о произошедшем. В одном из роликов, записанном, судя по всему, сразу после нападения, девушка, не скупясь на эпитеты, описывает, как била женщину, и заявляет, что не считает себя в чем-то виновной.

В поликлинике сообщили, что девушка больше у них не работает. Сама бывшая медсестра в своих публикациях в соцсетях винит в этом избитую ею женщину. Мы не можем опубликовать эти видео — в противном случае придется скрыть за звуковыми сигналами большинство слов в речи автора.

Днем 26 марта на Красном проспекте в Новосибирске мужчина жестоко избил 13-летнего мальчика. По словам матери, ее сын шел с друзьями. Между ними и прохожим завязался конфликт, в результате которого мальчик получил травмы.

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