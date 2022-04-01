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Пожар в ТЦ в центре Новосибирска потушили — что там сейчас происходит

Открытое горение ликвидировали. Можно сказать, что пожар потушен

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Открытое горение удалось ликвидировать в 20:07, сообщили в региональном МЧС

Открытое горение удалось ликвидировать в 20:07, сообщили в региональном МЧС

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Пожар, который вспыхнул сегодня вечером, 1 апреля, на Красном проспекте, 29/1 (ТЦ «Пирамида») в центре Новосибирска, потушили. Об этом сообщил руководитель пресс-службы МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

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Огонь зародился в вентиляционной трубе, покрытой изнутри жировыми отложениями, в здании расположены больше 10 организаций, включая заведения общепита. Фотокорреспондент НГС Алина Скитович находится на месте — смотрите, что там сейчас происходит.

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На месте работали три пожарно-спасательных расчета.

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Сотрудники и посетители самостоятельно покинули здание.

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Обошлось без жертв и пострадавших.

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Зрители наблюдают за работой спасателей

Зрители наблюдают за работой спасателей

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В МЧС сообщили, что предварительная причина возгорания установлена.

— По предварительной информации, горят жировые отложения, расположенные в вентиляции, — сообщил руководитель пресс-службы МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

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МЧС Новосибирской областипожарТЦ «Пирамида»
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