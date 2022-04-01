Пожар в ТЦ в центре Новосибирска потушили — что там сейчас происходит

Пожар, который вспыхнул сегодня вечером,
Огонь зародился в вентиляционной трубе, покрытой изнутри жировыми отложениями, в здании расположены больше
На месте работали три пожарно-спасательных расчета.
Сотрудники и посетители самостоятельно покинули здание.
Обошлось без жертв и пострадавших.
В МЧС сообщили, что предварительная причина возгорания установлена.
— По предварительной информации, горят жировые отложения, расположенные в вентиляции, — сообщил руководитель пресс-службы МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.