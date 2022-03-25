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В Минобороны озвучили потери российской армии на Украине

И сколько человек получили ранения

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В Минобороны озвучили новые данные о потерях с российской стороны.

— К сожалению, в ходе специальной военной операции есть потери среди наших боевых товарищей. На сегодня погиб 1 351 военнослужащий, 3 825 получили ранения — заявили в ведомстве.

Потери украинских войск, по данным министерства, составили 30 тысяч человек — более 14 тысяч безвозвратных и около 16 тысяч санитарных.

Предудыщие данные о потерях российской армии Минобороны озвучивало в начале марта. Тогда сообщалось о 498 погибших и 1597 раненых.

Специальная операция на Украине длится с 24 февраля, в этот день Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором объявил о начале наступления. Президент сказал, что в планы РФ не входит оккупация Украины, а военные действия связаны с денацификацией и демилитаризацией страны. Сразу после этого СМИ сообщили о серии взрывов в нескольких городах Украины. Америка и Европа ответили на действия России санкциями, сотни компаний объявили о приостановке бизнеса в РФ. Подробности конфликта мы собираем в ежедневной онлайн-хронике.

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Минобороны РФвоенная операцияспецоперация на Украине
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