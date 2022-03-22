«По обе стороны от барьера осколки машин»: грузовик и две легковушки столкнулись на Бердском шоссе

Сегодня днем, 22 марта, на Бердском шоссе в Новосибирске в районе станции Сеятель произошло ДТП с грузовиком MAN, автомобилями ГАЗ и «Хонда».
— Возле Сеятеля ДТП. Длинный тягач для сыпучих материалов и легковушка на обочине, — сообщил читатель НГС около 11:20.
— Пара легковушек вдребезги. Причем на всей ширине дороги по обе стороны барьера железобетонного осколки машин. Женщина стоит плачет. 2 экипажа ГИБДД работают. Скорых нет, — сообщил другой очевидец.
По данным отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирску, в аварии никто не пострадал.
В конце прошлой недели Водитель «Лады» уходил от погони ДПС и врезался в бетонный блок. В результате столкновения погибли два человека.