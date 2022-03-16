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В «Ауре» рухнула навигационная вывеска — ее заменили недавно

Это был тестовый образец

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Никто не пострадал

Никто не пострадал

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Днем 16 марта на третьем этаже новосибирского торгово-развлекательного центра «Аура» упала навигационная вывеска.

— Я сходил с эскалатора, когда это произошло. Вывеска упала метрах в шести от меня. На шум сразу выбежали продавцы. Они сказали, что именно этот лайтбокс недавно поменяли на нового образца с черными стрелками. Остальные остались прежнего образца — с зелеными стрелками, — рассказал очевидец Артем Демченко.

В администрации «Ауры» НГС сообщили, что никто не пострадал.

— Вследствие технической неисправности один из тестовых образцов подвесной навигации ТРЦ «Аура» сорвался с тросов. Пострадавших нет. Данная подвесная конструкция содержит указатели к разным магазинам, расположенным на этаже, — рассказала представитель «Ауры» Елена Сорокина.

Упавший указатель действительно установили недавно.

— Это тестовый образец подвесной навигации ТРЦ, который был размещен недавно. Падение произошло вследствие технической неисправности. Подробности произошедшего выясняются, — сказала Елена Сорокина.

Ранее магазины Zara, Bershka, Pull&Bear в Новосибирске прекратили работу. Компания Inditex, которой принадлежат эти бренды, объявила об уходе с российского рынка.

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ТРЦ «Аура»
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