Мужчина выпал из окна больницы в Железнодорожном районе

В Новосибирске 8 февраля в одной из больниц Железнодорожного района из окна здания выпал мужчина. Об этом сообщили в СК по Новосибирской области.
— По факту происшествия проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
В приемной больницы корреспондента НГС отправили в канцелярию учреждения, где попросили письменный запрос по ситуации.
Ночью 7 февраля из окна 15-этажного дома по адресу Высоцкого, 49 выпал человек. От полученных травм он скончался на месте.