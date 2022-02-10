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Мужчина выпал из окна больницы в Железнодорожном районе

Инцидент произошел 8 февраля

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Сейчас следователи ведут проверку

Сейчас следователи ведут проверку

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В Новосибирске 8 февраля в одной из больниц Железнодорожного района из окна здания выпал мужчина. Об этом сообщили в СК по Новосибирской области.

— По факту происшествия проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

В приемной больницы корреспондента НГС отправили в канцелярию учреждения, где попросили письменный запрос по ситуации.

Ночью 7 февраля из окна 15-этажного дома по адресу Высоцкого, 49 выпал человек. От полученных травм он скончался на месте.

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