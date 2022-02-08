8 февраля вторник
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 4/10
usd 75.68
eur 86.52
Тема дняЧто синоптики говорят о внезапном похолодании
Все новости
Все новости

Застройщик ЖК «Фламинго» опроверг информацию о падении крана на стройке

По словам представителей компании, кран демонтировали с соблюдением правил безопасности

1 181
8Обсудить

Поделиться

В процессе демонтажа задействована спецтехника, уточнили в компании-застройщике

В процессе демонтажа задействована спецтехника, уточнили в компании-застройщике

Поделиться

Застройщик жилого комплекса «Фламинго» опроверг информацию о падении башенного крана возле строящегося дома в поселке Элитный — ранее очевидцы сообщили, что на стройплощадке микрорайона рухнула стрела крана.

— Эта информация является недостоверной и не соответствующей действительности. Застройщиком проводятся работы по демонтажу башенного крана, — сообщили в ответ на запрос НГС в компании «Новосибирский квартал», которая занимается строительством комплекса.

В процессе демонтажа задействована спецтехника, работы проводятся при соблюдении необходимых мер безопасности, добавили в «Новосибирском квартале».

Как писал НГС ранее, рядом со строящимся домом по улице Венской заметили кран с упавшей стрелой. По словам очевидцев, элемент был погнут, техника для транспортировки крана на месте отсутствовала.

В МЧС подтвердили информацию о происшествии, в результате инцидента никто не пострадал.

В декабре на стройплощадке по улице Петухова загорелся 50-метровый башенный кран. На ликвидацию пожара ушло больше двух часов. Огонь повредил обшивку кабины и электрощитовую.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Новосибирскпроисшествиестроительство
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter