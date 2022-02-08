Застройщик ЖК «Фламинго» опроверг информацию о падении крана на стройке

Застройщик жилого комплекса «Фламинго» опроверг информацию о падении башенного крана возле строящегося дома в поселке Элитный — ранее очевидцы сообщили, что на стройплощадке микрорайона рухнула стрела крана.
— Эта информация является недостоверной и не соответствующей действительности. Застройщиком проводятся работы по демонтажу башенного крана, — сообщили в ответ на запрос НГС в компании «Новосибирский квартал», которая занимается строительством комплекса.
В процессе демонтажа задействована спецтехника, работы проводятся при соблюдении необходимых мер безопасности, добавили в «Новосибирском квартале».
Как писал НГС ранее, рядом со строящимся домом по улице Венской заметили кран с упавшей стрелой. По словам очевидцев, элемент был погнут, техника для транспортировки крана на месте отсутствовала.
В МЧС подтвердили информацию о происшествии, в результате инцидента никто не пострадал.
В декабре на стройплощадке по улице Петухова загорелся 50-метровый башенный кран. На ликвидацию пожара ушло больше двух часов. Огонь повредил обшивку кабины и электрощитовую.