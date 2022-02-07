Автоинспекторы нашли новосибирца, который голым катался на капоте «Волги»

В Новосибирске сотрудники ГИБДД завершили расследование по инциденту, который произошел 5 февраля. Тогда по Новосибирску разъезжал голый мужчина на капоте «Волги». Происходящее сняли на видео очевидцы.
Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области, они провели административное расследование, после которого нашли
— Водитель допустил ряд нарушений ПДД и был привлечен к административной ответственности по статьям 12.6 (нарушение правил применения ремней безопасности при управлении транспортным средством), 12.37 часть 1 (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств), 12.23 часть (нарушение правил перевозки людей) КоАП РФ, — рассказали в пресс-службе ГИБДД. Водителю придется заплатить 2500 рублей.
Пассажир автомобиля, который предпочел ехать на капоте, привлечен к ответственности по статье 12.29 (нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения) КоАП РФ. Голому пассажиру по указанной статье предстоит заплатить 500 рублей.
Голые граждане время от времени будоражат спокойствие новосибирцев. В начале января голый парень разгромил ломбард на Первомайке. А летом в Кольцово голый мужчина затащил гуляющих детей в лес — одному удалось убежать.