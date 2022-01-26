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Сильное землетрясение произошло в Кузбассе — его отголоски могли почувствовать новосибирцы

Эпицентр был недалеко от угольного разреза

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Интенсивность в эпицентре составила 5,3 балла, а магнитуда — 4,3

Интенсивность в эпицентре составила 5,3 балла, а магнитуда — 4,3

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Ночью 26 января в Кемеровской области случилось сильное землетрясение. Специалисты Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН зафиксировали его в 01:52.

Интенсивность в эпицентре составила 5,3 балла, а магнитуда — 4,3. Отголоски землетрясения могли почувствовать жители Кемерова, Новокузнецка, Новосибирска, Томска, Барнаула и других городов.

По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр подземного толчка находился в Беловском районе, вблизи угольного разреза «Краснобродский», работы на котором ведет «Кузбассразрезуголь». Его координаты были 54.21° широты и 86.40° долготы.

— Пострадавших нет, разрушения не зарегистрированы, — сообщили NGS42.RU в ЕДДС.

В начале января в Искитимском районе зафиксировали землетрясение магнитудой 3,1. Рядом с эпицентром тоже находятся угольные разрезы.

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