Сильное землетрясение произошло в Кузбассе — его отголоски могли почувствовать новосибирцы

Ночью 26 января в Кемеровской области случилось сильное землетрясение. Специалисты Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН зафиксировали его в 01:52.
Интенсивность в эпицентре составила 5,3 балла, а магнитуда — 4,3. Отголоски землетрясения могли почувствовать жители Кемерова, Новокузнецка, Новосибирска, Томска, Барнаула и других городов.
По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр подземного толчка находился в Беловском районе, вблизи угольного разреза «Краснобродский», работы на котором ведет «Кузбассразрезуголь». Его координаты были 54.21° широты и 86.40° долготы.
— Пострадавших нет, разрушения не зарегистрированы, — сообщили NGS42.RU в ЕДДС.
В начале января в Искитимском районе зафиксировали землетрясение магнитудой 3,1. Рядом с эпицентром тоже находятся угольные разрезы.