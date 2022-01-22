В Новосибирске «Мерседес» повис на краю Октябрьского моста

Сегодня днем, 22 января, автомобиль Mercedes-Benz
— Водитель не справился с управлением. Пострадавших нет, — сообщила НГС инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД РФ по Новосибирску Юлия Бондаренко.
21 января стало известно, что стоимость ремонта Октябрьского моста выросла на миллиард рублей. Сейчас озвучивается цифра в
В мае прошлого года прокуратура Новосибирска потребовала от мэрии капитального ремонта Октябрьского моста. Состояние покрытия признали «ограниченно работоспособным» еще три года назад.