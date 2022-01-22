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Тема дня«Мерседес» повис на краю Октябрьского моста
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В Новосибирске «Мерседес» повис на краю Октябрьского моста

Водитель не справился с управлением

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Водитель не справился с управлением

Водитель не справился с управлением

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Сегодня днем, 22 января, автомобиль Mercedes-Benz E-Class повис на краю Октябрьского моста в Новосибирске. Машина остановилась на сугробе. Обошлось без пострадавших.

— Водитель не справился с управлением. Пострадавших нет, — сообщила НГС инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД РФ по Новосибирску Юлия Бондаренко.

21 января стало известно, что стоимость ремонта Октябрьского моста выросла на миллиард рублей. Сейчас озвучивается цифра в 2,7 миллиарда рублей — это на 68% больше, чем было прошлым летом.

В мае прошлого года прокуратура Новосибирска потребовала от мэрии капитального ремонта Октябрьского моста. Состояние покрытия признали «ограниченно работоспособным» еще три года назад.

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Mercedes-Benz E-классОктябрьский мост
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