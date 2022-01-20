СК начал проверку после публикации НГС о нападении бродячих собак на маленькую девочку

Новосибирские следователи начали доследственную проверку после публикации НГС о нападении бродячих собак на третьеклассницу.
— Следователем в рамках проверки проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются причины и условия инцидента, — сообщили следователи.
Инцидент произошел 19 января во дворе дома
— В обед она вышла из дома и пошла в школу. Во дворе бегали три собаки. Одна из собак подошла сзади и стала ее рвать за ногу, повалила ее на землю. В это время водитель увидел, что происходит, посигналил и распугал собак. Дочь убежала в слезах. Я примчалась сразу. В больнице у ребенка диагностировали рваную рану ноги. Поскольку собака бродячая, то нужно будет ставить курс уколов от бешенства и наблюдаться у хирурга, пока рана не заживет. Муж позвонил в мэрию, в течение часа или двух подъехала служба, стали ездить по дворам искать собак. Их не нашли, но соседи видели их неоднократно возле помоек. Огромное спасибо водителю, который помог ребенку в этой ситуации, — рассказывала мама пострадавшей.
Летом мы рассказывали о стае бродячих собак, которая терроризировала жителей ЖК «Ясный берег».