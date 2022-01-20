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СК начал проверку после публикации НГС о нападении бродячих собак на маленькую девочку

Ребенок получил травму ноги

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Девочка шла в школу

Девочка шла в школу

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Новосибирские следователи начали доследственную проверку после публикации НГС о нападении бродячих собак на третьеклассницу.


— Следователем в рамках проверки проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются причины и условия инцидента, — сообщили следователи.

Инцидент произошел 19 января во дворе дома № 219 на улице Бориса Богаткова в Октябрьском районе Новосибирска:

— В обед она вышла из дома и пошла в школу. Во дворе бегали три собаки. Одна из собак подошла сзади и стала ее рвать за ногу, повалила ее на землю. В это время водитель увидел, что происходит, посигналил и распугал собак. Дочь убежала в слезах. Я примчалась сразу. В больнице у ребенка диагностировали рваную рану ноги. Поскольку собака бродячая, то нужно будет ставить курс уколов от бешенства и наблюдаться у хирурга, пока рана не заживет. Муж позвонил в мэрию, в течение часа или двух подъехала служба, стали ездить по дворам искать собак. Их не нашли, но соседи видели их неоднократно возле помоек. Огромное спасибо водителю, который помог ребенку в этой ситуации, — рассказывала мама пострадавшей.

Летом мы рассказывали о стае бродячих собак, которая терроризировала жителей ЖК «Ясный берег».

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СКсобаки
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