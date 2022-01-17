Новосибирец устроил смертельное ДТП на Алтае и скрылся — он поменял капот и выбросил бампер

6 января водитель автомобиля «Фольксваген-Пассат» из Новосибирска сбил жителя города Бийска в Алтайском крае. Пострадавший скончался в больнице от полученных травм.
— Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Иртышской в городе Бийске. Неустановленный автомобиль совершил наезд на пешехода, мужчину 1991 года рождения, и скрылся. На место происшествия прибыли полицейские и бригада скорой помощи. Пострадавшего с различными травмами доставили в Центральную городскую больницу, где он впоследствии скончался, — говорится в сообщении ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Полицейские осмотрели место трагедии, изъяли осколки, разбросанные по дороге, опросили очевидцев, изучили записи с камер видеонаблюдения. Позже сотрудники ГИБДД установили личность подозреваемого. Им оказался житель Новосибирска, его задержали.
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По факту аварии возбудили уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека (
В конце прошлого года в Новосибирске