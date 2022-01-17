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Новосибирец устроил смертельное ДТП на Алтае и скрылся — он поменял капот и выбросил бампер

В результате аварии погиб 31-летний мужчина

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Водитель пытался скрыть следы преступления

Водитель пытался скрыть следы преступления

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6 января водитель автомобиля «Фольксваген-Пассат» из Новосибирска сбил жителя города Бийска в Алтайском крае. Пострадавший скончался в больнице от полученных травм.

— Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Иртышской в городе Бийске. Неустановленный автомобиль совершил наезд на пешехода, мужчину 1991 года рождения, и скрылся. На место происшествия прибыли полицейские и бригада скорой помощи. Пострадавшего с различными травмами доставили в Центральную городскую больницу, где он впоследствии скончался, — говорится в сообщении ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Полицейские осмотрели место трагедии, изъяли осколки, разбросанные по дороге, опросили очевидцев, изучили записи с камер видеонаблюдения. Позже сотрудники ГИБДД установили личность подозреваемого. Им оказался житель Новосибирска, его задержали.

42-летний житель Новосибирска, управлявший автомобилем «Фольксваген-Пассат», предпринял попытки скрыть повреждения, полученные транспортным средством в результате дорожной аварии. Он успел поменять капот и избавился от бампера, — рассказали в полиции.

По факту аварии возбудили уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ). Расследование продолжается.

В конце прошлого года в Новосибирске 21-летний водитель насмерть сбил пешехода. Погибшему было около 30–40 лет.

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