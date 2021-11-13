В Новосибирске 21-летний водитель насмерть сбил пешехода

В Новосибирске водитель Nissan насмерть сбил пешехода
В Новосибирске 13 ноября в 6:15 21-летний водитель насмерть сбил пешехода. Как рассказали в ГИБДД по Новосибирской области
— Водитель на автомобиле Nissan Bluebird Sylphy, двигался по улице Междуреченской, со стороны улицы Большая, в сторону улицы Портовая, в пути следования у дома 277, по улице 2я Шоссейная совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.
В результате ДТП пешеход получил травмы несовместимые с жизнью. Как сообщили в ГИБДД по Новосибирской области, пешеходу-мужчине на вид 30-40 лет.
Ночью 9 ноября в Тихом центре машина каршеринговой службы врезалась в бетонное ограждение. Водителя и пассажира увезли на машине скорой помощи.