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Машина каршеринга врезалась в бетонное ограждение на проспекте Димитрова — есть пострадавшие

По словам очевидцев, в иномарке зажало человека

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У машины полностью смяло заднюю часть

У машины полностью смяло заднюю часть

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Иномарка врезалась в бетонное ограждение в центре Новосибирска

Ночью 9 ноября в Тихом центре машина каршеринговой службы врезалась в бетонное ограждение. Водителя и пассажира увезли на машине скорой помощи.

Как рассказал НГС очевидец аварии Максим, ДТП произошло в 02:10 ночи в районе здания на проспекте Димитрова, 2.

— Водитель и пассажир живы, увезли на скорой, — сообщил Максим.

Звонок об аварии также поступил в службу 112 в 02:11. Свидетели сообщили дежурному службы, что иномарка врезалась в бетонное ограждение, есть зажатые. На место выезжали сотрудники ГИБДД, МЧС и медики.

По сообщению очевидцев, в машине было два человека

По сообщению очевидцев, в машине было два человека

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Одного человека зажало

Одного человека зажало

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Детали машины отбросило на несколько метров

Детали машины отбросило на несколько метров

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Прошлым летом на Северном обходе 43-летний мужчина на «Тойоте» врезался в бетонный блок. Тогда водитель скончался от полученных травм.

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