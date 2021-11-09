Машина каршеринга врезалась в бетонное ограждение на проспекте Димитрова — есть пострадавшие

Ночью 9 ноября в Тихом центре машина каршеринговой службы врезалась в бетонное ограждение. Водителя и пассажира увезли на машине скорой помощи.

Как рассказал НГС очевидец аварии Максим, ДТП произошло в 02:10 ночи в районе здания на проспекте Димитрова, 2.

— Водитель и пассажир живы, увезли на скорой, — сообщил Максим.

Звонок об аварии также поступил в службу 112 в 02:11. Свидетели сообщили дежурному службы, что иномарка врезалась в бетонное ограждение, есть зажатые. На место выезжали сотрудники ГИБДД, МЧС и медики.