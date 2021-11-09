Машина каршеринга врезалась в бетонное ограждение на проспекте Димитрова — есть пострадавшие

Иномарка врезалась в бетонное ограждение в центре Новосибирска
Ночью 9 ноября в Тихом центре машина каршеринговой службы врезалась в бетонное ограждение. Водителя и пассажира увезли на машине скорой помощи.
Как рассказал НГС очевидец аварии Максим, ДТП произошло в 02:10 ночи в районе здания на проспекте Димитрова, 2.
— Водитель и пассажир живы, увезли на скорой, — сообщил Максим.
Звонок об аварии также поступил в службу 112 в 02:11. Свидетели сообщили дежурному службы, что иномарка врезалась в бетонное ограждение, есть зажатые. На место выезжали сотрудники ГИБДД, МЧС и медики.
Прошлым летом на Северном обходе 43-летний мужчина на «Тойоте» врезался в бетонный блок. Тогда водитель скончался от полученных травм.