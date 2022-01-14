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Легкомоторный самолет потерпел крушение на Алтае — в салоне было два человека

Пострадавших увезли в больницу

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На месте работали спасатели

На месте работали спасатели

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Сегодня утром, 14 января, в Алтайском крае упал легкомоторный самолет. В результате инцидента пострадали пилот и пассажир.

Сообщение от очевидца поступило в 11:10. Крушение произошло в районе села Старобелокуриха.

— По уточненной информации, крушение потерпел легкомоторный самолет «Аэропракт А-22», совершавший экскурсионный полет. На борту находились два человека, пилот и пассажир, оба пострадавших деблокированы сотрудниками МЧС России и направлены в больницу города Белокурихи, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Пострадавших доставили в больницу

Пострадавших доставили в больницу

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На месте происшествия работали спасатели, полиция и медики.

Летом в Томской области с радаров пропал самолет. Позже выяснилось, что он совершил жесткую посадку.

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БелокурихасамолетАлтайский край
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