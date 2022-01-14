Легкомоторный самолет потерпел крушение на Алтае — в салоне было два человека

Сегодня утром, 14 января, в Алтайском крае упал легкомоторный самолет. В результате инцидента пострадали пилот и пассажир.
Сообщение от очевидца поступило в 11:10. Крушение произошло в районе села Старобелокуриха.
— По уточненной информации, крушение потерпел легкомоторный самолет «Аэропракт А-22», совершавший экскурсионный полет. На борту находились два человека, пилот и пассажир, оба пострадавших деблокированы сотрудниками МЧС России и направлены в больницу города Белокурихи, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
На месте происшествия работали спасатели, полиция и медики.
Летом в Томской области с радаров пропал самолет. Позже выяснилось, что он совершил жесткую посадку.