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Тема дняВ Томской области пропал с радаров самолет

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Пропавший в Томской области пассажирский самолет нашли. Все живы

Ан-28 совершил жесткую посадку

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Сообщений о неполадках перед вылетом не поступало

Сообщений о неполадках перед вылетом не поступало

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Пропавший с радаров в Томской области пассажирский самолет Ан-28 нашли. Все пассажиры и члены экипажа живы, подтвердили в МЧС. Они находятся рядом с самолетом.

После инцидента возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.

Ан-28 пропал с радаров 6 июля через 29 минут после взлета. Пилоты должны были выйти на связь в 09:22 по местному времени, однако уже в 09:19 сработал аварийный маяк. Судя по его сигналу, самолет находился в глухом лесу. На его поиски отправили спасательные вертолеты. Сообщений о неполадках перед вылетом не поступало.

Подробности спасательной операции ищите в онлайн-трансляции.

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МЧСТомская областьсамолетсамолет пропалАн-28
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