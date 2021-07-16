Пропавший в Томской области пассажирский самолет нашли. Все живы

Пропавший с радаров в Томской области пассажирский самолет Ан-28 нашли. Все пассажиры и члены экипажа живы, подтвердили в МЧС. Они находятся рядом с самолетом.
После инцидента возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.
Ан-28 пропал с радаров 6 июля через 29 минут после взлета. Пилоты должны были выйти на связь в 09:22 по местному времени, однако уже в 09:19 сработал аварийный маяк. Судя по его сигналу, самолет находился в глухом лесу. На его поиски отправили спасательные вертолеты. Сообщений о неполадках перед вылетом не поступало.
Подробности спасательной операции ищите в онлайн-трансляции.