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Пропавший в Томской области самолет с пассажирами найден — онлайн-трансляция

На борту Ан-28 находятся 14 пассажиров и 3 члена экипажа

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С радаров пропал пассажирский самолет в Томской области

Сегодня в Томской области пропал с радаров пассажирский самолет Ан-28. Предварительно известно, что на борту находятся 13 человек, в том числе 4 ребенка.

Мы выясняем подробности происшествия.

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В пресс-службе МЧС Томской области сообщается о том, что на борту находятся 19 человек — 15 взрослых, 2 ребенка, 4 члена экипажа.

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Также Mash опубликовал фото самолета Ан-28.

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История пропавшего самолета

Телеграм-канал Mash сообщает, что пропавший с радаров пассажирский самолет совершил первый полет в 1989 году. Раньше он находился на службе в киргизском отделении «Аэрофлота», затем до 1999 года у авиалиний Киргизии, до 2012 года летал в компании «Регион Авиа», а затем перешел томской авиакомпании «СиЛА».

Его сертификат летной годности действителен до 20 января 2022 года.

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Оперативный штаб возглавил лично губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

— Самолет авиакомпании «Сибирская легкая авиация», совершавший внутрирегиональный рейс по маршруту Кедровый — Томск, перестал выходить на связь, был зафиксирован сигнал аварийного маяка. На поиск пропавшего самолета направлены два вертолета Ми-8, — также говорится в сообщении.

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Источник ТАСС назвал возможные причины произошедшего:

— Две основные версии пока — ошибка пилотирования и отказ двигателя, — пояснил собеседник агентства.

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Опубликован список членов экипажа, которые находились в пропавшем самолете

Телеграм-канал Mash опубликовал список членов экипажа, которые находились на борту Ан-28:

  • Фарух Хасанов — пилот;
  • Анатолий Прытков — предположительно, второй пилот;
  • Никита Минаев — техник.

Также сообщается, что на поиски вылетели уже три вертолета.

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Аварийный маячок пропавшего самолета сработал над Бакчарским районом Томской области. На его поиски вылетели два вертолета Ми-8.

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«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что оперштаб рассматривает несколько версий произошедшего.

— Среди основных версий возможная жесткая посадка или крушение из-за технических проблем или ошибки пилотирования, — сообщает источник.

На борту находилось 14 пассажиров и 3 члена экипажа.

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19 июня в Промышленновском округе на аэродроме Танай упал самолет Л-410, на борту которого находились спортсмены-парашютисты. В результате крушения погибли 4 человека.

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В Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ сейчас по данному факту проводится проверка.

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Прилететь из Кедрового в Томск стоит 2000 рублей.

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Самолет принадлежит авиакомпании «СиЛА». Там корреспонденту НГС сообщили, что самолет Ан-28 летел из Кедрового. Он должен был преодолеть 480 километров. Самолет летает только по понедельникам и пятницам.

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Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник, у самолета сработал аварийный радиомаяк.

— Самолет Ан-28 перестал выходить на связь, позднее зафиксировано срабатывание аварийного маяка. Ведутся поиски, — сообщает информационное агентство.

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