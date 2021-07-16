В пресс-службе МЧС Томской области сообщается о том, что на борту находятся 19 человек — 15 взрослых, 2 ребенка, 4 члена экипажа.
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Также Mash опубликовал фото самолета
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История пропавшего самолета
Телеграм-канал Mash сообщает, что пропавший с радаров пассажирский самолет совершил первый полет в 1989 году. Раньше он находился на службе в киргизском отделении «Аэрофлота», затем до 1999 года у авиалиний Киргизии, до 2012 года летал в компании «Регион Авиа», а затем перешел томской авиакомпании «СиЛА».
Его сертификат летной годности действителен до 20 января 2022 года.
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Оперативный штаб возглавил лично губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.
— Самолет авиакомпании «Сибирская легкая авиация», совершавший внутрирегиональный рейс по маршруту Кедровый — Томск, перестал выходить на связь, был зафиксирован сигнал аварийного маяка. На поиск пропавшего самолета направлены два вертолета
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Источник ТАСС назвал возможные причины произошедшего:
— Две основные версии пока — ошибка пилотирования и отказ двигателя, — пояснил собеседник агентства.
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Опубликован список членов экипажа, которые находились в пропавшем самолете
Телеграм-канал Mash опубликовал список членов экипажа, которые находились на борту
- Фарух Хасанов — пилот;
- Анатолий Прытков — предположительно, второй пилот;
- Никита Минаев — техник.
Также сообщается, что на поиски вылетели уже три вертолета.
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Аварийный маячок пропавшего самолета сработал над Бакчарским районом Томской области. На его поиски вылетели два вертолета
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«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что оперштаб рассматривает несколько версий произошедшего.
— Среди основных версий возможная жесткая посадка или крушение из-за технических проблем или ошибки пилотирования, — сообщает источник.
На борту находилось 14 пассажиров и 3 члена экипажа.
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19 июня в Промышленновском округе на аэродроме Танай упал самолет
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В Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ сейчас по данному факту проводится проверка.
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Прилететь из Кедрового в Томск стоит 2000 рублей.
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Самолет принадлежит авиакомпании «СиЛА». Там корреспонденту НГС сообщили, что самолет
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Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник, у самолета сработал аварийный радиомаяк.
— Самолет
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