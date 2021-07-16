Телеграм-канал Mash сообщает, что пропавший с радаров пассажирский самолет совершил первый полет в 1989 году. Раньше он находился на службе в киргизском отделении «Аэрофлота», затем до 1999 года у авиалиний Киргизии, до 2012 года летал в компании «Регион Авиа», а затем перешел томской авиакомпании «СиЛА».

Его сертификат летной годности действителен до 20 января 2022 года.