Пассажирский самолет пропал с радаров в Томской области

Пассажирский самолет Ан-28 пропал с радаров в Томской области. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, по предварительной информации, на борту находятся 13 человек, в том числе 4 ребенка. По имеющимся данным, у самолета сработал аварийный радиомаяк.
— Самолет Ан-28 перестал выходить на связь, позднее зафиксировано срабатывание аварийного маяка. Ведутся поиски, — сказал источник агентства.
По предварительным данным, самолет принадлежит авиакомпании «Сибирская легкая авиация». Он совершал внутрирегиональный рейс по маршруту Кедровый — Томск.
Предположительно, пропавший Ан-28 мог совершить жесткую посадку в Бакчарском районе Томской области. Оттуда поступают сигналы маяка.
На поиски пропавшего самолета направили авиацию. Подробности поисковой операции мы собираем в онлайн-трансляции.
6 июля с радаров также пропал самолет Ан-26 «Камчатского авиапредприятия». Самолет с 22 пассажирами и шестью членами экипажа выполнял плановый полет из Петропавловска-Камчатского в Палану. За некоторое время до посадки борт перестал выходить на связь, после чего МЧС начало его поиски. О проблемах на борту экипаж не докладывал.
Ближе к ночи того же дня в четырех километрах от поселка Палана нашли обломки пропавшего самолета. Предварительно, он столкнулся со скалой при заходе на посадку. Для расследования крушения Межгосударственный авиационный комитет создал комиссию.
Родственники пассажиров получат 3,5 млн рублей в качестве компенсаций: 2 млн 25 тыс. рублей по страховке, по 1 млн рублей от авиакомпании и по 500 тыс. рублей из бюджета Камчатского края. Сумма страховой выплаты родственникам членов экипажа составит 1 млн рублей.