16 июля пятница
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 5/10
usd 74.22
eur 87.83
Тема дняВ Томской области пропал с радаров самолет

Все новости

Все новости

Пассажирский самолет пропал с радаров в Томской области

По предварительным данным, на борту находятся 13 человек

5 159
30Обсудить

Поделиться

На борту самолета, по предварительной информации, находятся четыре ребенка

На борту самолета, по предварительной информации, находятся четыре ребенка

Поделиться

Пассажирский самолет Ан-28 пропал с радаров в Томской области. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, по предварительной информации, на борту находятся 13 человек, в том числе 4 ребенка. По имеющимся данным, у самолета сработал аварийный радиомаяк.

— Самолет Ан-28 перестал выходить на связь, позднее зафиксировано срабатывание аварийного маяка. Ведутся поиски, — сказал источник агентства.

По предварительным данным, самолет принадлежит авиакомпании «Сибирская легкая авиация». Он совершал внутрирегиональный рейс по маршруту Кедровый — Томск.

Предположительно, пропавший Ан-28 мог совершить жесткую посадку в Бакчарском районе Томской области. Оттуда поступают сигналы маяка.

На поиски пропавшего самолета направили авиацию. Подробности поисковой операции мы собираем в онлайн-трансляции.

6 июля с радаров также пропал самолет Ан-26 «Камчатского авиапредприятия». Самолет с 22 пассажирами и шестью членами экипажа выполнял плановый полет из Петропавловска-Камчатского в Палану. За некоторое время до посадки борт перестал выходить на связь, после чего МЧС начало его поиски. О проблемах на борту экипаж не докладывал.

Ближе к ночи того же дня в четырех километрах от поселка Палана нашли обломки пропавшего самолета. Предварительно, он столкнулся со скалой при заходе на посадку. Для расследования крушения Межгосударственный авиационный комитет создал комиссию.

Родственники пассажиров получат 3,5 млн рублей в качестве компенсаций: 2 млн 25 тыс. рублей по страховке, по 1 млн рублей от авиакомпании и по 500 тыс. рублей из бюджета Камчатского края. Сумма страховой выплаты родственникам членов экипажа составит 1 млн рублей.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ3
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ11

Поделиться

Поделиться

ТомскТомская областьавиасообщениеперелетыполетыпропал самолетсамолетрадар
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...