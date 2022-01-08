В Новосибирске водитель скрылся с места ДТП, в котором пострадала 23-летняя девушка

Сегодня, 8 января, рано утром на Красном проспекте в Новосибирске в ДТП пострадала
— В 04:25 неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался по улице Каинской, со стороны улицы Серебренниковской в сторону улицы Спартака. В пути следования у дома 1 по улице Красный проспект совершил столкновение с автомобилем Hyundai Solaris, который двигался по улице Красный проспект, со стороны улицы Свердлова в сторону улицы Фабричной, после чего неустановленный автомобиль скрылся с места происшествия, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу Новосибирску.
В результате ДТП девушка, пассажир автомобиля Hyundai, 1998 года рождения с травмой головы была доставлена в больницу.
На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия. По словам представителя ГИБДД, скрывшемуся с места происшествия водителю грозит максимальное наказание в виде ареста до 15 суток.
Похожий случай произошел в конце прошлого года — 13 декабря, в Кировском районе Новосибирска мальчик попал под колеса автомобиля, который скрылся с места происшествия. Предварительный диагноз пострадавшего — закрытый перелом поясничного отдела позвоночника и закрытый перелом левой руки. Мальчика доставили в больницу.