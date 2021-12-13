В Новосибирске водитель сбил школьника и скрылся с места ДТП — ребенок в больнице

В понедельник, 13 декабря, в Кировском районе Новосибирска мальчик попал под колеса автомобиля, который скрылся с места происшествия.
— Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле (предварительно, белого цвета) двигался по дороге без названия со стороны улицы Советское шоссе в сторону улицы Громова и в пути следования у дома 76 по улице Петухова совершил наезд на пешехода. В результате пострадал несовершеннолетний пешеход — парень 2008 года рождения, — сообщили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.
Предварительный диагноз пострадавшего — закрытый перелом поясничного отдела позвоночника и закрытый перелом левой руки. Мальчика доставили в больницу.
Если вы стали свидетелем этой аварии, знаете что-либо о местонахождении автомобиля, полиция просит обращаться по телефонам:
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