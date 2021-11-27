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В Новосибирске Toyota сбила восьмилетнего мальчика — ребенок госпитализирован

Школьник переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода

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С места аварии мальчика увезла скорая помощь

С места аварии мальчика увезла скорая помощь

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В субботу, 27 ноября, в Новосибирске под колеса Toyota Corolla попал восьмилетний мальчик. Как сообщили в городском ГИБДД, ДТП произошло на улице Героев Революции.

— 27 ноября в 08:45 водитель 1996 года рождения на автомобиле Toyota Corolla двигался по улице Героев Революции со стороны улицы Физкультурной в сторону улицы Марии Ульяновой, и в пути следования у дома 19 по улице Героев Революции совершил наезд на пешехода — мальчика 2013 года рождения, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, — сообщили в Госавтоинспекции.

Мальчика с места аварии увезла скорая помощь. Характер травм, полученных ребенком, уточняется, отметили в ведомстве.

На месте ДТП работает экипаж ДПС. Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося.

Вечером в пятницу, 19 ноября, в Дзержинском районе Новосибирска 9-летний мальчик попал под колеса иномарки. Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу.

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