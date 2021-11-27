В Новосибирске Toyota сбила восьмилетнего мальчика — ребенок госпитализирован

В субботу, 27 ноября, в Новосибирске под колеса Toyota Corolla попал восьмилетний мальчик. Как сообщили в городском ГИБДД, ДТП произошло на улице Героев Революции.
— 27 ноября в 08:45 водитель 1996 года рождения на автомобиле Toyota Corolla двигался по улице Героев Революции со стороны улицы Физкультурной в сторону улицы Марии Ульяновой, и в пути следования у дома 19 по улице Героев Революции совершил наезд на пешехода — мальчика 2013 года рождения, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, — сообщили в Госавтоинспекции.
Мальчика с места аварии увезла скорая помощь. Характер травм, полученных ребенком, уточняется, отметили в ведомстве.
На месте ДТП работает экипаж ДПС. Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося.
Вечером в пятницу, 19 ноября, в Дзержинском районе Новосибирска 9-летний мальчик попал под колеса иномарки. Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу.