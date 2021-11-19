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В Дзержинском районе иномарка сбила 9-летнего мальчика — он в больнице

Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу

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Мальчика доставили в больницу

Мальчика доставили в больницу

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Ребенок попал под колеса иномарки в Новосибирске

Вечером в пятницу, 19 ноября, в Дзержинском районе Новосибирска 9-летний мальчик попал под колеса иномарки.

— Сегодня примерно в 18:00 водитель 1972 года рождения на автомобиле «Ниссан-Ноут» двигался по улице Бориса Богаткова со стороны улицы Адриена Лежена в сторону улицы Доватора и в пути следования у дома 39 по улице Есенина совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода. Пострадал мальчик 2012 года, — сообщили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.

Мальчика доставили в больницу, диагноз устанавливается. На месте работает экипаж ДПС.

В начале ноября иномарка сбила женщину с ребенком на руках в Первомайском районе.

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ДТПсбил ребенкаГИБДД в Новосибирске
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