В Дзержинском районе иномарка сбила 9-летнего мальчика — он в больнице

Ребенок попал под колеса иномарки в Новосибирске
Вечером в пятницу, 19 ноября, в Дзержинском районе Новосибирска
— Сегодня примерно в 18:00 водитель 1972 года рождения на автомобиле «Ниссан-Ноут» двигался по улице Бориса Богаткова со стороны улицы Адриена Лежена в сторону улицы Доватора и в пути следования у дома 39 по улице Есенина совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода. Пострадал мальчик 2012 года, — сообщили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.
Мальчика доставили в больницу, диагноз устанавливается. На месте работает экипаж ДПС.
В начале ноября иномарка сбила женщину с ребенком на руках в Первомайском районе.