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В Новосибирске иномарка сбила женщину с ребенком на руках

На месте работает экипаж ГИБДД

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Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу

Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу

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Женщина с ребенком на руках попала под колеса иномарки в Новосибирске

В пятницу, 5 ноября, в Первомайском районе Новосибирска в ДТП пострадал ребенок. Он находился на руках у женщины, которая переходила дорогу.

— Водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем «Форд-Фокус», двигался по улице Аксенова со стороны улицы Баганская в сторону улицы Героев Революции, и в пути следования, вблизи дома 109 по улице Героев Революции, совершил наезд на женщину с ребенком на руках, которая переходила проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пострадал мальчик 2020 года рождения, — сообщили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.

Ребенка доставили в больницу с предварительным диагнозом — сотрясение головного мозга. На месте работают сотрудники ГИБДД.

В минувший понедельник, 1 ноября, грузовая «Газель» сбила трехлетнего мальчика во дворе дома.

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