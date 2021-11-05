В Новосибирске иномарка сбила женщину с ребенком на руках

Женщина с ребенком на руках попала под колеса иномарки в Новосибирске
В пятницу, 5 ноября, в Первомайском районе Новосибирска в ДТП пострадал ребенок. Он находился на руках у женщины, которая переходила дорогу.
— Водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем «Форд-Фокус», двигался по улице Аксенова со стороны улицы Баганская в сторону улицы Героев Революции, и в пути следования, вблизи дома 109 по улице Героев Революции, совершил наезд на женщину с ребенком на руках, которая переходила проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пострадал мальчик 2020 года рождения, — сообщили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.
Ребенка доставили в больницу с предварительным диагнозом — сотрясение головного мозга. На месте работают сотрудники ГИБДД.
В минувший понедельник, 1 ноября, грузовая «Газель» сбила трехлетнего мальчика во дворе дома.