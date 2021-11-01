В Новосибирске грузовая «газель» сбила трехлетнего мальчика — ребенок в больнице

Трехлетний ребенок попал под колеса «газели» в Новосибирске
Вечером в понедельник, 1 ноября, в Ленинском районе Новосибирска ребенок попал под колеса грузового автомобиля во дворе дома.
— Водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем «Газель», двигаясь задним ходом во дворе дома
Ребенка доставили в больницу с ушибами и подозрением на сотрясение мозга. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
В прошлую пятницу на Кошурникова иномарка сбила пешехода, который пытался перебежать восьмиполосную дорогу.