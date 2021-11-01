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В Новосибирске грузовая «газель» сбила трехлетнего мальчика — ребенок в больнице

Машина двигалась задним ходом

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Ребенок бежал на детскую площадку

Ребенок бежал на детскую площадку

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Трехлетний ребенок попал под колеса «газели» в Новосибирске

Вечером в понедельник, 1 ноября, в Ленинском районе Новосибирска ребенок попал под колеса грузового автомобиля во дворе дома.

— Водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем «Газель», двигаясь задним ходом во дворе дома № 15 по улице Серафимовича, совершил наезд на трехлетнего мальчика, который в сопровождении мамы бежал от подъезда на детскую площадку во дворе, — сообщили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.

Ребенка доставили в больницу с ушибами и подозрением на сотрясение мозга. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

В прошлую пятницу на Кошурникова иномарка сбила пешехода, который пытался перебежать восьмиполосную дорогу.

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«Газель»ДТПсбил ребенкаГИБДД в Новосибирске
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