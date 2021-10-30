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На Кошурникова иномарка сбила пешехода — он перебегал восьмиполосную дорогу

Пострадавшему помогали очевидцы

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Мужчина почти добежал до тротуара

Мужчина почти добежал до тротуара

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Пешеход попал под колеса иномарки на Кошурникова в Новосибирске

Вечером в пятницу, 29 октября, в Дзержинском районе недалеко от метро «Золотая нива» на Кошурникова произошло ДТП, в котором пострадал пешеход.

Как сообщают очевидцы в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», мужчина решил перебежать восьмиполосную дорогу вне зоны пешеходного перехода, однако его сбила иномарка Chevrolet Niva, которая перед аварией перестроилась в крайний правый ряд. От удара пострадавшего подкинуло, а затем он упал на асфальт.

Информация о данной аварии поступила на пульт оперативного дежурного службы 112 в 18:08.

— ДТП, иномарка сбила пешехода около дома по адресу улица Кошурникова, 31. Пострадал мужчина, — говорилось в сообщении.

В минувший четверг, 28 октября, «Ниссан» сбил маму с дочкой. Позже выяснилось, что женщина получила серьезные травмы.

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