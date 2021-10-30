На Кошурникова иномарка сбила пешехода — он перебегал восьмиполосную дорогу

Пешеход попал под колеса иномарки на Кошурникова в Новосибирске
Вечером в пятницу, 29 октября, в Дзержинском районе недалеко от метро «Золотая нива» на Кошурникова произошло ДТП, в котором пострадал пешеход.
Как сообщают очевидцы в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», мужчина решил перебежать восьмиполосную дорогу вне зоны пешеходного перехода, однако его сбила иномарка Chevrolet Niva, которая перед аварией перестроилась в крайний правый ряд. От удара пострадавшего подкинуло, а затем он упал на асфальт.
Информация о данной аварии поступила на пульт оперативного дежурного службы 112 в 18:08.
— ДТП, иномарка сбила пешехода около дома по адресу улица Кошурникова, 31. Пострадал мужчина, — говорилось в сообщении.
В минувший четверг, 28 октября, «Ниссан» сбил маму с дочкой. Позже выяснилось, что женщина получила серьезные травмы.