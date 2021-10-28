Женщина, которую «Ниссан» сбил сегодня утром на Сибиряков-Гвардейцев, оказалась медиком — она в тяжелом состоянии

— Елена с дочкой ходили утром в больницу. Переходили дорогу. Два ряда [машин] остановились на переходе, а один пролетел. Сейчас она на растяжках, даже одеяло сама поднять не может. Врачи сказали, что сложные переломы обеих ног. Рука сломана. Подозрение на перелом колена. Лицо зашивали. Она сама медик. После медицинского колледжа пошла работать в ФМБА, затем получила высшее образование. Всегда помогала спасать жизни. Хотя у самой двое детей на инвалидности. Но сама о помощи просить не будет — она стойкий герой. Хотя помощь ей сейчас нужна как никогда, — рассказала НГС родственница пострадавшей.