28 октября четверг
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 1/10
usd 69.81
eur 81.03
Тема дняГромкое ДТП с Range Rover и погибшей женщиной
Все новости
Все новости

Женщина, которую «Ниссан» сбил сегодня утром на Сибиряков-Гвардейцев, оказалась медиком — она в тяжелом состоянии

Елена переходила дорогу вместе с дочерью

1 540
11Обсудить

Поделиться

Авария произошла 28 октября в 08:40. Женщина с ребенком переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда их сбил «Ниссан-Санни»

Авария произошла 28 октября в 08:40. Женщина с ребенком переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда их сбил «Ниссан-Санни»

Поделиться

Сегодня утром на улице Сибиряков-Гвардейцев автомобиль «Ниссан» сбил женщину, которая переходила дорогу с дочерью-школьницей. В первых двух рядах машины остановились перед «зеброй», но последнюю, третью полосу им перейти не удалось. Их на полной скорости сбила машина. Основной удар пришелся на 45-летнюю Елену — она отлетела на несколько метров, ее экстренно госпитализировали в городскую больницу № 34. 9-летняя Даша получила ушибы, сейчас она находится дома с бабушкой и до сих пор не может отойти от шока.

— Елена с дочкой ходили утром в больницу. Переходили дорогу. Два ряда [машин] остановились на переходе, а один пролетел. Сейчас она на растяжках, даже одеяло сама поднять не может. Врачи сказали, что сложные переломы обеих ног. Рука сломана. Подозрение на перелом колена. Лицо зашивали. Она сама медик. После медицинского колледжа пошла работать в ФМБА, затем получила высшее образование. Всегда помогала спасать жизни. Хотя у самой двое детей на инвалидности. Но сама о помощи просить не будет — она стойкий герой. Хотя помощь ей сейчас нужна как никогда, — рассказала НГС родственница пострадавшей.

Сейчас Виктория ищет очевидцев происшествия.

— Я днем получила от нее сообщение, что ее сбила машина. Полдня узнавала, что да как. У меня даже фото и видео аварии нет. Только те, что нашла в интернете.

После аварии Елену не узнать — она получила множественные травмы, в том числе головы

После аварии Елену не узнать — она получила множественные травмы, в том числе головы

Поделиться

Сама Елена не смогла рассказать о произошедшем — она очень плохо себя чувствует, ее мучают сильные боли.

Вчера вечером, 27 октября, в Центральном районе Новосибирска водитель Porsche Cayenne наехал на женщину с ребенком. После ДТП он уехал с места, а теперь его разыскивает ГИБДД.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ4

Поделиться

Поделиться

ДТПсбила машинасбили женщинуулица Сибиряков-Гвардейцев
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...