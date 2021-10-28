Женщина, которую «Ниссан» сбил сегодня утром на Сибиряков-Гвардейцев, оказалась медиком — она в тяжелом состоянии

Сегодня утром на улице Сибиряков-Гвардейцев автомобиль «Ниссан» сбил женщину, которая переходила дорогу с дочерью-школьницей. В первых двух рядах машины остановились перед «зеброй», но последнюю, третью полосу им перейти не удалось. Их на полной скорости сбила машина. Основной удар пришелся на
— Елена с дочкой ходили утром в больницу. Переходили дорогу. Два ряда [машин] остановились на переходе, а один пролетел. Сейчас она на растяжках, даже одеяло сама поднять не может. Врачи сказали, что сложные переломы обеих ног. Рука сломана. Подозрение на перелом колена. Лицо зашивали. Она сама медик. После медицинского колледжа пошла работать в ФМБА, затем получила высшее образование. Всегда помогала спасать жизни. Хотя у самой двое детей на инвалидности. Но сама о помощи просить не будет — она стойкий герой. Хотя помощь ей сейчас нужна как никогда, — рассказала НГС родственница пострадавшей.
Сейчас Виктория ищет очевидцев происшествия.
— Я днем получила от нее сообщение, что ее сбила машина. Полдня узнавала, что да как. У меня даже фото и видео аварии нет. Только те, что нашла в интернете.
Сама Елена не смогла рассказать о произошедшем — она очень плохо себя чувствует, ее мучают сильные боли.
Вчера вечером, 27 октября, в Центральном районе Новосибирска водитель Porsche Cayenne наехал на женщину с ребенком. После ДТП он уехал с места, а теперь его разыскивает ГИБДД.