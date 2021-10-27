На Серебренниковской водитель сбил женщину с ребенком и скрылся — его ищет ГИБДД

Вечером в среду, 27 октября, в Центральном районе Новосибирска водитель иномарки наехал на женщину с ребенком. После ДТП он уехал с места, а теперь его разыскивает ГИБДД.
— Около 17 часов у дома
Пострадавших увезли в больницу для дальнейшего обследования.
Госавтоинспекция обращается ко всем очевидцам данного ДТП: всех, кому известно местонахождение данного автомобиля или кто стал свидетелем данного происшествия, просят обратиться по телефонам:
Ведомство также напомнило, что водителю, скрывшемуся с места ДТП, грозит административный арест до 15 суток либо лишение права управления транспортным средством.
Вечером 21 октября на Твардовского, 10 машина сбила женщину, водитель сразу же скрылся с места. Видео с моментом ДТП выложили в паблике «Моя Первомайка» во «ВКонтакте».