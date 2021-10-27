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На Серебренниковской водитель сбил женщину с ребенком и скрылся — его ищет ГИБДД

Известно, что виновник ДТП ехал на белом Porsche Cayenn

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Женщина и ребенок переходили дорогу по регулируемой «зебре»

Женщина и ребенок переходили дорогу по регулируемой «зебре»

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Вечером в среду, 27 октября, в Центральном районе Новосибирска водитель иномарки наехал на женщину с ребенком. После ДТП он уехал с места, а теперь его разыскивает ГИБДД.

— Около 17 часов у дома № 20 по улице Серебренниковской в зоне регулируемого пешеходного перехода неустановленный водитель на автомобиле Porsche Cayenn белого цвета совершил наезд на женщину 37 лет и ребенка 5 лет, после чего скрылся с места происшествия, — сообщили в городской Госавтоинспекции.

Пострадавших увезли в больницу для дальнейшего обследования.

Госавтоинспекция обращается ко всем очевидцам данного ДТП: всех, кому известно местонахождение данного автомобиля или кто стал свидетелем данного происшествия, просят обратиться по телефонам: 232-23-51 или 232-23-21.

Ведомство также напомнило, что водителю, скрывшемуся с места ДТП, грозит административный арест до 15 суток либо лишение права управления транспортным средством.

Вечером 21 октября на Твардовского, 10 машина сбила женщину, водитель сразу же скрылся с места. Видео с моментом ДТП выложили в паблике «Моя Первомайка» во «ВКонтакте».

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ГИБДДскрылся с места ДТП
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