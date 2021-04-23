«В полиции нет профессионалов». Почему не ловят телефонных мошенников, которые воруют миллиарды у россиян

Фразу «Здравствуйте, это служба безопасности банка» слышал едва ли не каждый россиянин. За ней кроются мошенники, которые хотят обчистить ваши карманы. Обычно в таких случаях жулики спрашивают, передавали ли вы кому-то свои банковские данные, когда были в банке, а, втершись в доверие, под разными предлогами просят назвать реквизиты и пароли.
Потенциальной жертвой мошенников может стать любой человек. Недавно преступники звонили одному из руководителей Сбербанка в Кемерово Игорю Чепенькову. По телефону ему заявили, что звонят из службы безопасности Сбербанка. Чепеньков, прекрасно зная с кем разговаривает, подыгрывал им и поблагодарил за то, что лжебанкиры сообщили в полицию о подозрительных транзакциях.
На Урале изобретательный заключенный прикидывался митрополитом Екатеринбургской епархии, звоня крупным бизнесменам и выпрашивая деньги. Об этом рассказал сам владыка Евгений Кульберг. Предприниматели поддались на «развод», и полиция, по словам Кульберга, быстро вычислила звонящего в исправительной колонии Нижнего Тагила.
Вопреки стереотипу, что жертвами телефонных разводил становятся пенсионеры, мошенники получают основную прибыль от молодой платежеспособной части населения. Неделю назад
Миллиарды краденых рублей и единицы найденных преступников
Сотрудники МВД отмечают, что ежегодно количество этих преступлений растет, появляются новые схемы, а раскрываемость остается на низком уровне. По словам врио начальника отдела уголовного розыска по Екатеринбургу Александра Мухина, полицейским удается найти и привлечь к ответственности только 6% онлайн-мошенников.
Из-за пандемии и перехода части россиян на дистанционную работу в
Как действуют мошенники, чтобы выманить у нас деньги
Банк России зафиксировал по стране рост атак от телефонных мошенников на 88 процентов. Эксперт по безопасности Уральского Банка России Александр Сальников заявил, что во время звонка злоумышленники чаще всего представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов. Среди новых схем эксперт отметил «зеркальный кредит» — преступник также представляется специалистом банка, уверяет человека, что на его счет неизвестные оформляют кредит, поэтому нужно срочно оформить такой же заем по телефону и старый кредит аннулируется. После этого псевдобанкиры убеждают перевести деньги якобы на «секретный счет», а фактически в руки вора.
— Телефонные мошенники застают жертву врасплох, когда человек собирается или уже на работе. Ему говорят, что со счета сейчас спишутся деньги, — говорит оперуполномоченный УМВД России по Екатеринбургу Александр Черников.
Еще одна частая схема — перевод по ошибке, когда на счет поступает незначительная сумма, а после звонит человек и просит вернуть эти средства. В ходе оформления перевода разглашаются данные, и человек теряет собственные деньги.
— Всего лишь треть жертв старше
Кроме того, мошенники используют фишинговые сайты, чтобы завладеть банковскими реквизитами и списать деньги. Внешне они мало чем отличаются от сайта налоговой службы или «Авито», но ссылка все-таки другая.
— Фишинговые сайты продажи товаров, билетов или денежных переводов также остаются популярными.
Как защититься от аферистов
Эксперт по безопасности заявил, что десятки новых уловок могут появляться каждый день, нужно быть готовыми к ним, а распознать мошенников помогут пять признаков их активности. В случае если вам звонят аферисты — положите трубку и сообщите об этом в свой банк.
— Если вы все-таки стали жертвой мошенника, нужно звонить в банк и блокировать все операции по карте. В течение суток нужно прийти и написать заявление в офисе, а также на сайте ЦБ и в полицию. Нужно понимать, если в процессе перевода вы разгласили персональные данные сами, банк вправе отказать в компенсации средств, потому что фактически это ваша вина.
Почему полиция не может найти мошенников
Сотрудники полиции признаются, что в раскрытии дел телефонных мошенников возникают проблемы, но не объясняют, какие именно. Глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых коротко заключил: «Преступники тщательно готовятся».
Хакер и специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин объяснил, что мошенники действительно разбираются в информационных технологиях. В даркнете есть форумы, где общаются мошенники, обмениваются информацией. Аферисты используют VPN, прокси-серверы, чтобы скрыть свое местоположение, а также одноразовые сим-карты и банковские счета, хранят свои деньги в биткоинах.
— Сотрудники полиции умеют работать с реальными преступлениями, но не с тем, что происходит в Сети. В системе МВД должны появиться молодые специалисты, которых обеспечат хорошей зарплатой и карьерным ростом. В первую очередь эти специалисты должны разбираться в технологиях, — считает Вакулин.
С ним согласен и генерал-лейтенант, президент Российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.
— Не хватает следователей, обладающих специальными навыками. В полиции нет профессионалов, способных быстро найти интернет-аферистов. Надо начинать готовить их в академиях, создавать краткосрочные курсы. Есть определенные подвижки — начали созвать киберполицию, возможно, это поможет улучшить процесс. Кроме того, в московском университете МВД высококлассные специалисты по безопасности читают курс лекций.
Почему мы ведемся на уловки жуликов
Психолог Антон Кузнецов отметил, что в телефонном разговоре мы быстрее доверяемся собеседнику, потому что не видим человека, а только слышим его голос.
— Когда мошенники работают, они не выманивают деньги напрямую, они просят назвать какие-то данные, и, конечно, они не говорят, что хотят обокрасть. Они обещают обезопасить ваши средства. Люди не понимают, что информация очень важна. Жулики не первый день говорят с людьми и благодаря опыту начинают разбираться в людях. Мошенникам свойственно приписывать особую хитрость, чтобы оправдать собственную наивность. Принцип любого мошенника — предложить что-то человеку, а после выманить информацию. Когда у нас забирают деньги не физически, бдительность крайне низка, — заявил психолог.
Читайте также забавные ответы на звонки «сотрудников службы безопасности». Ранее мы публиковали разговор с банковским аферистом, который крадет миллионы с карт.
Недавно журналистку «Фонтанки» три дня обрабатывали мошенники, чтобы заполучить ее деньги. Аферисты представлялись сотрудниками банка, прокуратуры, полиции и даже ФСБ.