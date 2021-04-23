«В полиции нет профессионалов». Почему не ловят телефонных мошенников, которые воруют миллиарды у россиян

Фразу «Здравствуйте, это служба безопасности банка» слышал едва ли не каждый россиянин. За ней кроются мошенники, которые хотят обчистить ваши карманы. Обычно в таких случаях жулики спрашивают, передавали ли вы кому-то свои банковские данные, когда были в банке, а, втершись в доверие, под разными предлогами просят назвать реквизиты и пароли.



Потенциальной жертвой мошенников может стать любой человек. Недавно преступники звонили одному из руководителей Сбербанка в Кемерово Игорю Чепенькову. По телефону ему заявили, что звонят из службы безопасности Сбербанка. Чепеньков, прекрасно зная с кем разговаривает, подыгрывал им и поблагодарил за то, что лжебанкиры сообщили в полицию о подозрительных транзакциях.

