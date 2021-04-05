Появилось видео с моментом аварии на Ордынском шоссе, где танк продырявил фуру

Появилась видеозапись с моментом аварии, которая произошла сегодня, 5 апреля, на Ордынском шоссе. Ствол танка, который перевозила военная машина, неожиданно повернулся в сторону и задел полуприцеп фуры.

На видеозаписи заметно, что фура стоит на обочине, а попутные машины объезжают ее. В какой-то момент мимо проезжает бронетехника на КАМАЗе, орудие которой направлено немного вправо. При обгоне ствол танка задевает полуприцеп — на нем остается длинная дыра. Орудие тем временем разворачивает в противоположную сторону.