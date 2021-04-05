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Появилось видео с моментом аварии на Ордынском шоссе, где танк продырявил фуру

В момент аварии грузовая машина стояла на обочине — ее обгоняли

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От столкновения орудие танка развернуло в противоположную сторону

От столкновения орудие танка развернуло в противоположную сторону

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Появилась видеозапись с моментом аварии, которая произошла сегодня, 5 апреля, на Ордынском шоссе. Ствол танка, который перевозила военная машина, неожиданно повернулся в сторону и задел полуприцеп фуры.

На видеозаписи заметно, что фура стоит на обочине, а попутные машины объезжают ее. В какой-то момент мимо проезжает бронетехника на КАМАЗе, орудие которой направлено немного вправо. При обгоне ствол танка задевает полуприцеп — на нем остается длинная дыра. Орудие тем временем разворачивает в противоположную сторону.

В пресс-службе ЦВО уже прокомментировали ситуацию и уточнили, что в ДТП никто не пострадал. Командование Новосибирского гарнизона и правоохранительные органы проводят проверку по факту аварии.

27 января в центре Новосибирска заметили военную технику. Тогда новосибирцы предположили, что технику согнали в преддверии протестных акций в поддержку Алексея Навального. Однако в пресс-службе Центрального военного округа уверили, что ее везут на плановые учения.

Другие крупные учения прошли в Сибири в начале прошлого года. В них было задействовано около 8000 военных, в том числе из Новосибирской области.

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военныетанкфура
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