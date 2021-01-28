В ЦВО объяснили, почему по дорогам Новосибирска проехала военная техника

В Новосибирск для учений привезли военную технику
— К выполнению учебно-боевых задач на полигонах в Новосибирской, Кемеровской, Тюменской областях, Алтайском крае и Республике Тыва привлечены мотострелковые, танковые, инженерные, артиллерийские подразделения, войска связи и противовоздушной обороны, а также подразделения обеспечения и разведки, — говорится в сообщении.
Учения начались сегодня, они продлятся два дня. В них принимают участие более 3500 военных и около 800 единиц техники.
Другие крупные учения прошли в Сибири в начале прошлого года. В них было задействовано около 8000 военных, в том числе из Новосибирской области.