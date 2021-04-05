Военная техника остановилась рядом с продырявленной фурой на дороге под Новосибирском

На дороге под Новосибирском, в районе Верх-Тулы, заметили военные машины и фуру с поврежденным полуприцепом.

— На перекрестке возле Верх-Тулы военные дулом от танка старого образца обезвредили подозрительную фуру. Сам момент не видел, но, похоже, фура стояла на обочине, у танков стволы были вперед направлены, видимо, у одного башня расклинилась и зацепила фуру, и башню развернуло, — рассказал Дмитрий.

