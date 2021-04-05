Военная техника остановилась рядом с продырявленной фурой на дороге под Новосибирском

На дороге под Новосибирском, в районе Верх-Тулы, заметили военные машины и фуру с поврежденным полуприцепом.
— На перекрестке возле Верх-Тулы военные дулом от танка старого образца обезвредили подозрительную фуру. Сам момент не видел, но, похоже, фура стояла на обочине, у танков стволы были вперед направлены, видимо, у одного башня расклинилась и зацепила фуру, и башню развернуло, — рассказал Дмитрий.
Он прислал в редакцию видео, на котором на обочине дороги стоит фура с длинной дырой на полуприцепе. Рядом стоят машины с военной техникой, среди них танк, дуло которого развернуто в сторону дороги. На кадрах также видно несколько машин ГИБДД.
В пресс-службе Западно-Сибирского ЦВО обещали дать комментарий позже.
27 января в центре Новосибирска заметили военную технику. Тогда новосибирцы предположили, что технику согнали в преддверии протестных акций в поддержку Алексея Навального. Однако в пресс-службе Центрального военного округа уверили, что ее везут на плановые учения.
Другие крупные учения прошли в Сибири в начале прошлого года. В них было задействовано около