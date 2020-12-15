На трассе под Новосибирском столкнулись Toyota и Nissan: погибла девушка

Смертельное ДТП случилось на трассе между Маслянино и Черепаново
Утром во вторник, 15 декабря, на дороге под Новосибирском, соединяющей Маслянино и Черепаново, произошло ДТП, в котором погибла девушка.
Информацию об этом подтвердил начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов. Однако пока подробностей происшествия нет.
По информации в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», участники аварии — седан Toyota Premio и хетчбэк Nissan Tiida. В результате аварии Toyota лишилась передней части, Nissan получил критические повреждения, а его водитель погибла.
Сегодня, 15 декабря, ночью на трассе Р-255 «Сибирь» в Болотнинском районе Новосибирской области погибли два человека.