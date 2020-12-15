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На трассе под Новосибирском столкнулись Toyota и Nissan: погибла девушка

Авария произошла в 11 утра

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ДТП произошло на дороге между Маслянино и Черепаново

ДТП произошло на дороге между Маслянино и Черепаново

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Смертельное ДТП случилось на трассе между Маслянино и Черепаново

Утром во вторник, 15 декабря, на дороге под Новосибирском, соединяющей Маслянино и Черепаново, произошло ДТП, в котором погибла девушка.

Информацию об этом подтвердил начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов. Однако пока подробностей происшествия нет.

По информации в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», участники аварии — седан Toyota Premio и хетчбэк Nissan Tiida. В результате аварии Toyota лишилась передней части, Nissan получил критические повреждения, а его водитель погибла.

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Сегодня, 15 декабря, ночью на трассе Р-255 «Сибирь» в Болотнинском районе Новосибирской области погибли два человека.

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аварияпогибшая женщина
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