Во время взлета в турбину самолета Сочи — Новосибирск попала птица

Днём в понедельник, 2 ноября, птица попала в турбину самолета Airbus A321, следовавшего из Сочи в Новосибирск. Инцидент произошел во время взлета авиалайнера. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
— Инцидент произошел днем в понедельник. При разгоне самолета перед взлетом в турбину попала птица. В настоящее время самолет осматривают техники, вылет воздушного судна отложен, — сообщили в информагентстве.
На борту самолета находились 165 пассажиров и шесть членов экипажа.
В субботу, 24 октября, аварийно сел самолет, летевший из Новосибирска в Москву, — на борту скончался пассажир.