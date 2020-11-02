Во время взлета в турбину самолета Сочи — Новосибирск попала птица

Днём в понедельник, 2 ноября, птица попала в турбину самолета Airbus A321, следовавшего из Сочи в Новосибирск. Инцидент произошел во время взлета авиалайнера. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.



— Инцидент произошел днем в понедельник. При разгоне самолета перед взлетом в турбину попала птица. В настоящее время самолет осматривают техники, вылет воздушного судна отложен, — сообщили в информагентстве.

На борту самолета находились 165 пассажиров и шесть членов экипажа.