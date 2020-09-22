В хлам: «Тойота» снесла ограждение напротив Новосибирского цирка

22 сентября около 23:00 на площади Лунинцев напротив Новосибирского цирка Toyota Cresta снесла ограждение. Водитель не справился с управлением. Как рассказали в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска, люди в машине не пострадали, ДТП оформят как материальный ущерб.



Об аварии также сообщили очевидцы в соцсетях.

«Сотрудники ДПС говорят, что водитель был трезв, люди живы. А вот заборчики-оградки — в хлам», — сообщила в Facebook Светлана Албаут.

Автомобили время от времени сносят ограждения на своем пути. В апреле 2020 года на Троллейной иномарка снесла забор и попала в автогородок. В августе того же года в Кировском районе «Мазда» наехала на разделительный бордюр, снесла знак и опрокинулась.