23 сентября среда
СЕЙЧАС +11°С
Пробки 0/10
usd 76.27
eur 89.48
Тема дняСильный пожар на территории завода

Все новости

Все новости

В хлам: «Тойота» снесла ограждение напротив Новосибирского цирка

Водитель не справился с управлением

736
4Обсудить

Поделиться

Люди в машине не пострадали, ДТП оформят как материальный ущерб

Люди в машине не пострадали, ДТП оформят как материальный ущерб

22 сентября около 23:00 на площади Лунинцев напротив Новосибирского цирка Toyota Cresta снесла ограждение. Водитель не справился с управлением. Как рассказали в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска, люди в машине не пострадали, ДТП оформят как материальный ущерб.

Об аварии также сообщили очевидцы в соцсетях.

«Сотрудники ДПС говорят, что водитель был трезв, люди живы. А вот заборчики-оградки — в хлам», — сообщила в Facebook Светлана Албаут.

Автомобили время от времени сносят ограждения на своем пути. В апреле 2020 года на Троллейной иномарка снесла забор и попала в автогородок. В августе того же года в Кировском районе «Мазда» наехала на разделительный бордюр, снесла знак и опрокинулась.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ДТПТойотааварияциркплощадь Лунинцев
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня.Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (4)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!