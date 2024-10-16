«Решайте вопросы сами»: в Новосибирске 50 домов с тысячами жильцов могут остаться без управления — УК не видят в них выгоды

В микрорайоне ОбьГЭС много двухэтажных домов 60-х годов постройки Источник: Рихарда Лем / NGS.RU











Больше двадцати домов в левобережье Советского района получили уведомления об одностороннем расторжении договоров с управляющими компаниями. Позиция УК простая: жителям не по карману повышение тарифов, а долги только копятся. Люди с тревогой смотрят в отопительный сезон и с грустью признают, что стали невыгодны большому бизнесу. Как им предлагают справляться с коммунальными проблемами и возможен ли компромисс, выяснила корреспондент НГС.

«Хотят больше»

Кирпичная двухэтажка с деревянными перекрытиями на улице Красноуфимской, 13 построена в 1960 году. Десять лет назад в доме провели капитальный ремонт. Старшая по дому Мария Астахова рассказала НГС, что на прошлой неделе жильцам по почтовым ящикам раскидали сообщение от управляющей компании ООО УК «ПБ-ЖЭУ2»: «Уведомляем вас о расторжении договора в одностороннем порядке по инициативе обслуживающей организации <…> в связи с отсутствием возможности обеспечить исполнение своих обязательств».

В конце письма стоял срок прекращения оказания услуг — ровно через четыре недели. Жители разволновались.

— Они особо не скрывают, что содержание наших домов им экономически невыгодно, — рассказывает Мария Астахова. — Все-таки они про бизнес, а не про какое-то там обслуживание. Еще они мотивируют свой отказ тем, что у нас низкие тарифы, хотя мы повышали тарифы буквально месяцев восемь назад. Сейчас у нас тариф 27 рублей, а средний по городу, по-моему, 25 рублей за квадратный метр.

Старшая по дому рассказывает, что жители таких двухэтажек — в основном пенсионеры, которым повышенный тариф будет не по карману.

В двухэтажках часто живут пенсионеры Источник: Рихарда Лем / NGS.RU











При этом к управляющей компании претензии у собственников жилья возникают регулярно.

— Недели три назад кто-то налаживал и подключал у нас отопительные системы. Во всех домах стоял ужасный запах ацетона — видимо, чем-то залили работники. Мы не могли спать, находиться в домах, у многих пожилых кружилась голова и их тошнило, кто-то даже «скорую» себе вызывал. В принципе, это признаки токсического отравления, — заметила Мария Астахова. — Я тоже звонила в управляющую компанию, писала заявление в полицию, но какой-то обратной связи мне не поступило. Мы просто открываем сейчас дверь в подъездах и проветриваем.

По словам Марии, в управляющей компании по отношению к их дому «как-то воинственно настроены».

Вот неполный список домов, оказавшихся в похожем положении Источник: Предоставлено жителями











Мария признает, что такие маленькие дома управляющим компаниям не выгодны и в очередь за ними они не выстраиваются: в части микрорайона по 8 квартир в доме, в двухподъездных домах — по 12–16. Но нельзя ведь оставить их совсем без обслуживания.

В таком же положении оказались и жители дома на Красноуфимской, 17. Старший по дому Антон Васильев поделился с корреспондентом НГС, что их о принятом решении оповестили за два месяца.

— Не знаю, что случилось у них. То ли они хотят больше, то ли у них общий бунт, потому что это же как-то валом идет. И, вроде, еще какая-то управляющая тоже присоединилась, — поделился подозрениями он. — А может быть, еще хотят докинуть в тариф какие-то деньги. У нас двухподъездный дом, это даже, наверное, потяжелее для УК, потому что всего 12 квартир, у нас, получается, и придомовой территории побольше. Им, понятно, проще обслуживать дом, в котором квартир по 200−300, у них там сверхприбыль идет.

Жители дома на Сердюкова, 1 добавили, что от них таким же способом отказалась УК «Советская». И из-за этого уже возникли первые проблемы.

— Когда отопление дали, у соседей вырвало пробку из батареи, — рассказала одна из жительниц Лидия Максимова. — Это был ужас, это был такой страх! Кипяток на кухне так и хлестал! Звонили во все инстанции, какие знаем. Звонили по номеру 051, нам сказали: «У вас нет управляющей, решайте вопросы сами». Представляете? Ночью приезжали представители администрации Советского района, как-то в итоге нам помогли. Поэтому мы, конечно, в шоке, что нас ни одна УК не берет.

Старшая по дому Людмила Королева сообщила корреспонденту НГС, что их дом платит УК «Советская» 36 рублей с квадратного метра. Но по закону, отметила она, жильцам сложнее контролировать, куда эти деньги уходят.

По ее словам, для управления большими домами необходима лицензия, а вся информация должна быть опубликована на сайте ЖКХ. Маленькие же дома находятся в так называемом непосредственном управлении.

— То ли нам кто-то когда-то пошел навстречу, то ли кто-то захотел нас одурачить, назвав эти отношения непосредственным управлением. То есть мы, жители маленьких домов, должны заключать прямые договоры с поставщиками тепла, воды, электроэнергии и с ними напрямую рассчитываться. При этом в этих отношениях никак не участвует управляющая компания, — возмутилась она.

Единственное, что они получали от своей УК — это работу уборщицы и дворника. Последним, кстати, жильцы оказались недовольны: в свое время он не чистил снег вокруг отмостки дома, и теперь им придется восстанавливать ее, вероятно, за свой счет.

На ОбьГЭСе много малоэтажного жилья Источник: Рихарда Лем / NGS.RU











«Лучше поздно, чем никогда»

Директор ООО УК «ПБ-ЖЭУ2» Василий Алешин уверяет, что по-человечески понимает, что в этих домах живут пенсионеры. Но и его просит понять: в первую очередь это бизнес, нужно не только оплачивать труд специалистов, но и получать прибыль. Поэтому он готов из 48 домов, находящихся в управлении предприятия, 19 штук отбросить.

— Как говорится, лучше поздно, чем никогда. По этим 19-ти многоквартирным домам накопились огромные долги. Например, у нас есть дом на Сердюкова, 2, в котором 12 квартир, при этом нет ни одной, которая не имеет задолженности. Общая сумма задолженностей на 12 квартир — больше полумиллиона рублей, — объяснил Василий Алешин.

По его словам, жители не хотят ни поднимать тариф на обслуживание, ни платить существующий — его (25,98 рубля за кв. м) приняли в ультимативной форме в прошлом году. При этом указанные дома — наиболее затратные в обслуживании. На них, по расчетам компании, уходит до 73% всех трудозатрат, говорит директор УК.

С Василием Алешиным согласилась и руководитель юридического отдела УК «Советская» Диана Шалагина.

— У нашей управляющей компании массового отказа нет. У нас только два дома, с которыми в одностороннем порядке мы будем расторгать договоры: Сердюкова, 1 и Сердюкова, 3. Жители этих домов не готовы повышать тариф, — объяснила она. — Помимо этого, от них поступает очень много жалоб в надзорные инстанции.

Один из адресов в списке — Ветлужская, 19, это деревянный дом961 года постройки Источник: Рихарда Лем / NGS.RU











Ситуация всерьез обеспокоила Антона Бурмистрова, который представляет микрорайон в городском Совете депутатов. Он инициировал публичное обсуждение, разместив информацию о ней в своих соцсетях.

— Пока речь идёт про дома на улицах Новоморской, Мухачева, Красноуфимской, Приморской, Сердюкова, Ветлужской, Молодости. Всего около 20 штук на ОбьГЭСе. В Советском районе, по данным администрации, жители около 50 домов получили такие уведомления. Это десятки тысяч квадратных метров и тысячи жителей. Не исключено, что позже этот список пополнится другими. Например, в городе этот процесс идёт уже несколько лет, — пишет в своих соцсетях депутат горсовета Новосибирска Антон Бурмистров. — Жители малоквартирных домов переживают, что в разгар отопительного сезона, не дай бог, может случиться трагедия — аварии, снегопады, а помощи ждать не от куда.

Компромисс

Впрочем, директор УК «ПБ-ЖЭУ2» Василий Алешин к моменту публикации пересмотрел решение о полном и окончательном отказе ото всех 19-ти домов. Собственники получили новую рассылку:

— Мы выполняли перечень работ в рамках обслуживания, который прописан в минимальном перечне. Мы решили урезать список этих работ, и теперь предлагаем жильцам заключить новый договор решением общего собрания. Мы предложим им вариант, при котором мы продолжим обслуживать все инженерные коммуникации, аварийно-диспетчерскую службу и паспортный стол.

Все перечисленные работы укладываются в базовый тариф — 25,98 рубля за кв. м. Для прочих работ жителям придётся нанимать подрядчиков. Среди них может быть и обсуживающая дома УК, но расчет она попросит сразу.

Вечером 11 октября все эти проблемы озвучили на большой встрече малоквартирных домов с директорами управляющих компаний, которая прошла в ДК «Приморский» при участии представителей мэрии и администрации Советского района.

— Итого, как я понял, решения три. [Первый —] самостоятельно найти новую управляшку, договориться с перечнем работ и тарифом, заключить договор. [Или] договориться с существующей управляшкой — как я понял, они готовы на диалог. [Или] дождаться расторжения, затем районная администрация запускает процесс конкурса, на который могут заявиться желающие УК. А могут и не заявиться. Тогда назначается кто-то насильно, но не факт, что с нашего района и не факт, что обслуживать будут качественно, — рассказал об итогах встречи депутат Антон Бурмистров.

Он пообещал жителям помочь донести до властей еще два предложения: создать государственную УК либо законодательно субсидировать управление малоквартирных домов из бюджета.