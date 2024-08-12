«Просто попали в плохую ситуацию»: новосибирцы заплатили за заборы и теплицы, но так их и не увидели — компания признала вину

Новосибирцы заявляют, что представители компании берут деньги, но к работам не приступают Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Около десяти новосибирцев оказались к концу лета без заборов, теплиц и денег, которые они заплатили за их установку еще в начале дачного сезона. Суммы, которые они безвозвратно отдали компании «Медведь и руки», варьировались от пары десятков до сотен тысяч рублей. Оказалось, что с начала года компания получает не только новые заказы, но и судебные иски. В ситуации разбирался корреспондент НГС.

Проблемы по предоплате

Жители Новосибирска столкнулись с недобросовестной производственно-монтажной компанией: как рассказали НГС пострадавшие, за теплицы и заборы организация «Медведь и руки» берет 50-процентную предоплату, но к работам так и не приступает, а деньги возвращать отказывается.

Одна из пострадавших Ольга Ковальская рассказала НГС, что лично искала по интернету людей с такой же проблемой. В общей сложности ей удалось найти еще семь человек, которые потеряли деньги и нервы после обращения в компанию.



— У нас у всех примерно одинаковые ситуации: внесли предоплату — и на этом всё. Ни работ, ни денег. У меня должны были установить забор, я заплатила авансом 215 тысяч рублей. Гендиректор компании, как правило, на все объекты выезжает лично. Он приехал, сделал какие-то замеры, мы договорились о дате работ, а потом начались отмазки: то в отпуске, то заболел, то рабочих нет, то погода плохая, — вспоминает Ольга Ковальская.



По словам сибирячки, работы до сих пор никто не провел, хотя в компанию она обращалась еще в начале апреля. Деньги тоже не вернули.



— Он (директор компании «Медведь и руки». — Прим. ред.) присылал какие-то гарантийные письма, что, мол, либо давайте перенесем сроки, либо мы вернем вам деньги. Я выбрала возврат денег, но их до сих пор нет. При этом он на связи, но кормит всех завтраками: говорит: «Сейчас денег нет, как появятся — все верну». Он так может и несколько лет обещать, — возмущается Ольга.

Новосибирцы уже не верят в то, что им удастся вернуть деньги Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Практически идентичная история и у другой пострадавшей — Светланы Борискиной. Договор с компанией на установку забора из профлиста она заключила в феврале этого года и внесла предоплату в 50 тысяч рублей. Работы должны были завершить в мае. Сейчас на дворе уже август, а дело с мёртвой точки не сдвинулось.



— Да всё как у всех: приехал, что-то посмотрел, пробурлил три ямки — на этом всё. На всё всегда находит отмазки: отпуск, болезнь, плохая погода, мёрзлая земля. Когда попросила вернуть деньги, сказал, что сейчас у него их нет, — рассказала женщина.



Пострадавшие от компании люди объединились и создали чат в мессенджере. Одному из участников этого чата — Дмитрию — все-таки установили забор, но работами он остался крайне недоволен.



— Счастливчику из нашего чата установили забор с гарантией в год, но по весне он заржавел, калитка перестала закрываться. На ремонт никто так и не приехал, хотя много раз обещали, но каждый раз с сотрудниками что-то происходило, — заявляют сибиряки.

Не только дачники

Мужчина недоволен работой и хочет вернуть деньги Источник: предоставлено Дмитрием











По их оценкам, совокупная сумма ущерба составляет более полумиллиона рублей. Некоторые из пострадавших написали заявления в полицию, но результата это не дало, говорят они.

— Мы с мужем писали заявление в Ленинский отдел, потом его перевели в Железнодорожный отдел, сейчас оно вообще находится в Кировском отделе полиции, — сказала Светлана Борискина.



При этом претензии к компании «Медведь и руки» оказались не только у частных лиц. На сайте Арбитражного суда Новосибирской области НГС обнаружил 7 исковых заявлений, в которых компания выступает ответчиком. Среди истцов есть при этом другие ООО, ИП и даже одна религиозная организация.

Все иски к компании были поданы в период с 2022 по 2024 год. В некоторых случаях суд встал на сторону компании, по нескольких искам процессы еще идут. Кроме того, в отношении компании судебными приставами открыто несколько исполнительных производств, практически все они датируются 2024 годом. Общая сумма к взысканию, согласно базе данных исполнительных производств, составляет почти миллион рублей.

«Нам чужого не надо»

Руководитель компании надеется разобраться со всеми проблемами до Нового года и либо завершить все обещанные работы, либо вернуть деньги за неполученные заборы и теплицы Источник: Александр Ощепков, NGS.RU











Компания «Медведь и руки», по данным «Контур.Фокус», учреждена в феврале 2022 года Еленой Скосырской, руководит ею Евгений Хрисанов. За два года она показала нулевую отчетность.

В разговоре с корреспондентом НГС гендиректор компании согласился, что виноват перед клиентами, и заявил, что делает всё возможное, чтобы исправить ситуацию. Уходить в банкротство компания не собирается.

— Нам чужого не надо, мы не мошенники. Мы просто попали в очень плохую ситуацию — всё разом навалилось. Весной у нас произошел большой сбой по работникам. Потом была большая проблема с материалом — три тонны оцинковки не смогли использовать в работе, так как ее невозможно было сварить. Человек ошибся и взял неправильный шаблон. Одна тонна такого металла стоит 136 тысяч, — объяснил Евгений Хрисанов.



Он добавил, что планирует разобраться со всеми долгами к Новому году, и сказал, что надеется на понимание со стороны клиентов. По его словам, ради выплаты денег пострадавшим он даже выставил на продажу два своих личных автомобиля.



— Сейчас происходят случаи, когда мы делаем работы, а нам не платят за них деньги. Да, мы делаем их позже, чем обещали, но делаем. Нужно же все равно как-то по-человечески поступать. Если все так начнут делать — мы точно никогда не выкарабкаемся из этой ситуации, — подчеркнул Евгений Хрисанов.



НГС направил запрос в ГУ МВД России по Новосибирской области, чтобы узнать, будет ли полиция разбираться в этой истории.



Ранее НГС писал, что новосибирских застройщиков депортировали из Камбоджи — они обманули сибиряков на 300 миллионов рублей.

