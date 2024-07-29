Прощайтесь с горячей водой: в Новосибирске начнется новый этап отключений — список улиц

Если произойдут прорывы, горячая вода может вернуться немного позже Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новый этап гидравлических испытаний на теплосетях в Новосибирске начнется уже завтра, 30 июля. Без горячей воды почти на неделю останется часть жителей правого берега. Снижать температуру воды начнут сегодня.

По данным СГК, проверять на прочность и плотность будут тепловые сети от ТЭЦ-4. Проверка пройдет с 30 июля по 6 августа. Максимальный срок отключения с учетом устранения дефектов — 12 августа.

Воду отключат на улицах: Авиастроителей, Учительская, Олеко Дундича, Новая Заря, Лазарева, Республиканская, 25 Лет Октября, Кропоткина (от Трикотажной до Ипподромской), Объединения, Тайгинская, Карельская, Тамбовская, Фадеева, Игарская, Новочеркасская, Сухановская, Оптическая, Декоративный питомник. Воды не будет также на части домов по улицам Курчатова, Рассветная, Краузе; несколько домов по Красному проспекту — с 323 по 331/2.

Постепенное снижение температуры воды начнется по графику с 08:00 29 июля.

Испытания на теплосетях проводят круглосуточно. Возможны разрывы трубопровода и размывы грунта. В случае выхода воды на поверхность, сообщить об этом нужно в колл-центр НТСК по номеру 8–383–289–01–45 или в ЕДДС мэрии 051.



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