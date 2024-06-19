«В домовых чатах много агрессии»: новосибирцы отреагировали на соседский скандал из-за кондиционеров в новом ЖК

Собрать необходимый процент согласных нереально, а возможности поставить кондиционеры нет ни у кого из жителей первого этажа Источник: Андрей Бортко











Сегодня на NGS.ru вышла статья о проблеме многодетной семьи в ЖК «Чернышевский»: проект высотки предусматривает места для коробок кондиционеров на всех этажах, кроме первых. Семья Оксаны Семеновой живёт как раз на первом: летом в квартире жарко и душно. После двух тепловых ударов, полученных ее матерью, женщина установила кондиционер, коробка которого закреплена на фасаде. Именно этот факт вызвал гнев соседей, они подали на Семеновых в суд, требуя демонтировать оборудование.

За несколько часов с момента выхода публикации под ней появилось более трехсот комментариев. Приводим самые интересные, по версии редакции. Как это обычно бывает, пользователи разделились на несколько категории. Одни поддержали Семеновых, другие — возмущенных соседей, третьи считают, что должен быть компромисс.

— Я живу на 3-ем этаже, надо мной ещё 21 этаж и, конечно же, много кондиционеров. И вот, когда потливые граждане дружно включают их, по жестяным отливам моих подоконников весело стучит капель. И днем и ночью, и слышно даже при закрытых окнах. Поэтому я жестко против кондиционеров на фасадах. А тем, кто не в курсе, подсказываю: по правилам установки кондиционеров конденсат должен отводиться в канализацию. Соблюдайте правила установки кондиционеров и будет вам счастье, — считает 281848922.

— Всегда можно найти решение проблемы, которое устроит всех. Если цель — найти решение, конечно. А пока только видна группа токсичных жильцов, которые считают, что красота их улья очень важна для поднятия внутренней самооценки и подпитки заблуждения, что они особенные и живут, по их мнению, в элитном жилье, — написал Qsy.

На этажах выше первого предусмотрены технические ниши для внешних блоков кондиционеров. Жителям первого не повезло. Или они поленились изучить проект Источник: Оксаны Семеновой











— Кондей надо было поставить ниже, почти к отмостке или на неё, покрасить в цвет фасада и закрыть декоративной корзиной. Для удаления конденсата использовать помпу или распылитель. Текущий вариант очень колхозен и соседи правы, — считает гость сайта.



— Живу в этом же доме и в этом же подъезде. На момент моей покупки квартиры было всего пара квартир. И да, чем выше этаж, тем больше цена. Но не настолько, чтобы это было неподъемным. Разница была около 50–100к. И это уже после сдачи дома. Так что, эта семья имела возможность купить квартиру повыше. И, да, все жильцы всех подъездов подписывали правила проживания в ЖК, где чёрным по белому в 4 пункте сказано, что установка кондиционеров должна быть у себя на балконе в специальной нише, а слив должен идти к себе в канализацию, — отметила гость NGS.ru.



— Абсурд и только! — емко охарактеризовал незарегистрированный пользователь.



— Люди разучились договариваться. Уровень агрессии в домовых чатах зашкаливает. За неправильно припаркованный авто или не так установленный кондиционер готовы убить. Надо найти решение, чтобы и людям была возможность жить в своей квартире с комфортным температурным режимом и колхоз на фасадах не устраивать. Терпимее надо быть друг к другу, — заметил гость сайта.



Некоторые комментаторы посоветовали Семеновым установить мобильный кондиционер, другие ответили им, что такой прибор на практике малоэффективен.



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