«У мамы дважды был тепловой удар»: многодетная семья страдает от жары в новостройке — соседи запретили им кондиционеры

Чем больше население дома, тем сложней собрать кворум общего собрания собственников и провести легитимное голосование Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











После нескольких тепловых ударов из-за прошлогодней жары новосибирская многодетная семья решила установить в своей квартире кондиционеры. Вот только в их новостройке сделать это оказалось непросто: места для техники оказались преимуществом квартир, начиная со второго этажа, а семья живет на первом. Появившиеся на фасаде блоки кондиционеров вызвали гнев соседей, которые не давали согласия на их установку. Договориться не вышло, и конфликт ушёл в суд. При этом недовольные собственники отмечают: собрать необходимое количество подписей для тех или иных решений в их доме практически невозможно. Журналист НГС пообщался со сторонами конфликта и с помощью юриста оценил перспективы его разрешения.

«Жара — до 40 градусов»

Семья Оксаны Семеновой купила две соседних квартиры на первом этаже новостройки в ЖК «Чернышевский» в 2021 году. Женщина — многодетная мать: у нее два своих ребенка и три приемных.



— У одной из моих дочерей нарушен теплообмен: ей все время необходима прохлада. Зимой мы выключаем батареи в комнате, летом — нужен кондиционер. Раньше мы десять лет жили в другой многоэтажке на Прибрежной, все было хорошо. Но в этом доме летом жара достигает 40 градусов, а духота такая, что просто невозможно находиться, — говорит Семенова.

Мать Оксаны помогает с воспитанием внуков и внучек, живя вместе с ними. Она тоже остро реагирует на температурные колебания.



— Открывали окно, ставили вентиляторы — ничего толком не помогало. У мамы за первые два года жизни в «Чернышевском» дважды случился тепловой удар. Я уведомила управляющую компанию о планах установить кондиционер и попросила включить этот вопрос в повестку голосования собственников. Представитель застройщика против этого не возражал, я подавала ему письменное заявление. Мне даже пообещали установить декоративные корзины, — уверят Оксана.

Оксана Семенова настаивает на том, что жизнь их семьи просто невыносима без кондиционера при летней жаре Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Семеновы установили по кондиционеру в обеих квартирах, но неожиданно для них это вызвало бурю возмущения в домовом чате: семью начали упрекать в самоуправстве. Одними словами дело не ограничилось, и вскоре они получили иск с требованием демонтировать кондиционеры и привести фасад дома в исходное положение.



— Мои доводы о больном ребенке и матери результата не возымели. Отказались пойти мне на встречу и люди, которые себе кондиционеры установили. Их поддержала управляющая компания, аффилированная застройщику, — вздыхает Оксана.



Женщина обращает внимание на то, что на этажах выше первого предусмотрены технические ниши для коробок кондиционеров. Жители первых этажей оказались в почти тупиковой ситуации.

«Решила пойти против всех»

В управляющей компании «Аркада» (обслуживает ЖК «Чернышевский») настаивают, что действуют в интересах большинства собственников.



— Мы действительно ставили вопрос по возможности установки кондиционеров Семеновыми на общее голосование собственников. Но кворум не был набран. Уже после заселения дома большинство высказались против. Поэтому собственники и обязали управляющую компанию обратиться с иском в суд о демонтаже этих кондиционеров, — объяснила НГС директор УК «Аркада» Светлана Шадрова.



Соседи считают, что блоки кондиционеров уродуют фасад дома Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Один из противников кондиционеров подчеркивает: их смонтировали неожиданно для всех.



— Мы увидели на нашем красивом кирпичном фасаде два огромных блока кондиционера, трубы которых направлены на отмостку, то есть конденсат ее подмывает. Мы обратились с жалобой в управляющую компанию, потому что такие конструкции должны быть согласованы с 2/3 собственников жилья, — рассказал НГС житель «Чернышевского» Иван Осипов.

На этажах выше первого предусмотрены технические ниши для внешних блоков кондиционеров. Жителям первого не повезло Источник: Оксана Семенова











В многоэтажке 600 квартир, поэтому для размещения кондиционеров на фасаде необходимо более 400 подписей «за». Сам Осипов признает: это попросту невыполнимая задача.

— Нужно брать бланки и обходить все квартиры многократно, но, думаю, 2/3 все равно не соберется никогда. Нам в свое время нужно было утвердить совет дома, мы совершали поквартирный обход, но 2/3 так и не набрали. Могу сказать, что у жителей 6-го подъезда сложилась аналогичная ситуация: они хотят кондиционеры поставить. Но они ждут законного решения, как и положено. А Семенова решила пойти против всех, — подытожил Осипов.



По воле застройщика

НГС направил запрос застройщику «Чернышешевского» ООО «Альгеба» с просьбой уточнить, почему жители первых этажей высоток ЖК оказались в менее выгодном положении, чем остальные. Ответ будет опубликован, как только поступит.

По словам управляющего компанией «Выставка новостроек» Григория Якобсона, на первичном рынке недвижимости проектом нередко не предусмотрены ниши для кондиционеров.

— Это довольно распространённое явление. Кроме того, закон не обязывает застройщика предусматривать такого рода нюансы. С другой стороны, покупка квартиры — дорогое удовольствие и не стоит жалеть времени на внимательное знакомство с проектом. Еще до покупки можно было понять, что с такой проблемой впоследствии можно столкнуться. Поэтому нужно детально изучать проект планировки перед покупкой, — советует эксперт. — Противников монтажа кондиционеров тоже можно понять: в городе масса примеров фасадов, изуродованных металлическими коробками, с которых стекает конденсат.

Перспективы

По мнению юриста Захара Глушкова, суд с большой долей вероятности закончится в пользу управляющей компании.



— Какой бы эмоциональный окрас не носила бы эта история для семьи Семеновых, налицо нарушение ими статьи 25 Жилищного Кодекса. Она говорит о том, что для установки подобных конструкций на фасаде дома (а не на своей лоджии, например), требуется согласование 2/3 собственников дома. Требование демонтировать кондиционеры — законно, — считает он.

Кондиционеры придётся либо демонтировать, либо как-то найти общий язык с соседями Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Даже фактическая невозможность собрать необходимое количество подписей не освобождает жильца от соблюдения Жилищного Кодекса.



— Даю почти 100%, что суд обяжет демонтировать оба кондиционера и привести фасад в исходное положение. Все судебные расходы истца также лягут на плечи Семеновых, — отметил Глушков. — Подобные практические неразрешимые конфликты наблюдается чаще всего в новостройках.



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